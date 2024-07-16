Dünya'da yalnızca 6 tane var: Yeni Zelanda'da nadir balina türü bulundu

Yeni Zelanda'nın Otago bölgesinde karaya vuran canlının, nadir türlerden "kürek dişli gagalı balina" olduğu tahmin ediliyor. Dünya genelinde yalnızca 6 örneğine rastlanılan balina üzerinde yapılacak araştırmanın, bilim dünyasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Dünya'da yalnızca 6 tane var: Yeni Zelanda'da nadir balina türü bulundu

Koruma Departmanı yetkilileri, Otago'da 5 Temmuz'da karaya vuran canlıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki bu canlının, nadir türlerden "kürek dişli gagalı balina" olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Söz konusu canlının, kafatası ve dişlerinin şekli sayesinde fark edildiğine dikkat çekilen açıklamada, balinanın türünün belirlenmesi için yapılacak testlerin aylar sürebileceği kaydedildi.

Departman yetkililerinden Hannah Hendriks, Associated Press'e (AP), balinanın hızla soğuk hava deposuna taşındığı ve araştırmacılar tarafından inceleneceği bilgisini paylaştı.

Hendriks, çapında yalnızca 6 örneğine rastlanılan canlı hakkında "çok az şey" bilindiğine işaret ederek, "Deniz memelilerini denizde görmeden onlar hakkında araştırma yapmak çok zor. Samanlıkta iğne aramak gibi, nereye bakacağınızı bilemezsiniz." ifadesini kullandı.

Canlının "kürek dişli gagalı balina" olduğunun kesinleşmesi halinde, bilim insanları tarafından incelenecek durumda bulunan ilk örnek olacağı ve canlının diğer türlerle ilişkisinin yanı sıra nerede yaşadığı ve nasıl beslendiğinin anlaşılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

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