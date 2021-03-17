Dünya'da yaşam nasıl başladı? Araştırmacılar 'bir kentilyon yıldırım çarpmasıyla' diyor

ABD’de yapılan araştırmaya göre, dünyadaki en eski yaşam formlarının milyarlarca yıl önce gerçekleşen yıldırım çarpması sonrası oluştuğu belirtildi.



ABD'deki Leeds Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden bilim insanları, dünyada yaşamın nasıl başladığı üzerine yaptıkları araştırma sonrasında canlı organizmaların ortaya çıkması için gereken fosforun serbest kalmasına, bir milyar yıl boyunca dünyaya kentilyon tane yıldırım çarpmasının neden olmuş olabileceğini açıkladı.



Canlı organizmalardaki kalıtsal malzeme olan DNA ve RNA'nın omurgasını fosfat oluşturur ve hücre zarlarının önemli bir bileşenini temsil eder.



FOSFOR YAŞAM OLGUSU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre araştırmacılar, biyomoleküllerin oluşumu, Dünya'nın en eski mikrobiyal yaşamının kökenleri ve benzer kayalık gezegenlerde potansiyel dünya dışı yaşam hakkında çalışma yaparken tespit ettikleri durumda fosforu yaşam olgusunun çok önemli bir parçası olarak tanımladı.



Araştırmacılar daha sonra fosforun nasıl ortaya çıktığı sorusunun cevabını arayarak yıldırımların fosforun ortaya çıkmasındaki kilidi açtığı sonucuna vardıklarını açıkladı.



BİLGİSAYAR MODELİ OLUŞTURULDU



DNA, hücreler ve kemiklerin ve biyomoleküllerin oluşmasında gerekli olan fosforun bir milyar yıl boyunca kentrilyon kere dünya yüzeyine çarptığını söyleyen bilim insanları, 3,5 ila 4,5 milyar yıl önce canlı yaşamının başladığı tezine dayanarak hayatın ilk ortaya çıkmaya başladığı anda Dünya'ya kaç yıldırım çarptığını bulmak için bir bilgisayar modeli oluşturdu.



Çalışmanın baş yazarı Benjamin Hess ve Leeds Üniversitesi'nden ortak yazarlar Sandra Piazolo ve Jason Harvey, Dünya'nın ilk dönemlerinde her yıl bir ila beş milyar yıldırım çarpması görüldüğünü tahmin ettiklerini belirtti.



YILDA 560 MİLYON KEZ YILDIRIM ÇARPTI

Çalışmanın arkasındaki ekip, o dönemde Dünya yüzeyine yılda yaklaşık 560 milyon kez yıldırım çarpması görüldüğünü belirtirken bunun, gezegenini bir milyar yıl boyunca vuran 0,1 ila 1 kentilyon yıldırım açarpması anlamına geldiğini belirtti.



Bütün bunların sonucunda canlı organizmalar için gerekli fosforun ortaya çıktığını belirten çalışmanın başındaki isim Hess, “Bu araştırma yıldırım çarpmalarını hayatın kökenine doğru önemli bir yol haline getirdi” ifadelerini kullandı.