Dünyada yeni yıl heyecanı yaşanıyor

2020'ye merhaba diyen ilk adres, ada ülkeleri Samoa ve Kiribati oldu.



Türkiye saatiyle 14:00'te ise Yeni Zelanda yeni yılı karşılayacak. Yeni Zelanda'dan iki saat sonra Avustralya 2020'ye girecek.



Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi Sydney limanı olacak.



Güney Kore Türkiye saatiyle 18.00'de, Pekin ve tüm yılı protestolarla geçiren Hong Kong 19.00'da yeni yılla tanışacak.



Almanya ve Fransa Türkiye saatiyle gece 02.00'de, İngiltere ise 03.00'te yeni yıla girecek.



ABD'nin New York ve Washington kentinde yaşayanlar ise Türkiye saatiyle sabah 08.00'de 2020'yi kutlayacak.