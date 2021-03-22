Dünyadaki her beş çocuktan biri suya erişemiyor

"Herkes için Su Güvenliği" girişiminin bir parçası olan çalışmada, su kıtlığı risklerinin kötü su hizmeti seviyeleriyle örtüştüğü alanlar belirlendi. Bu bölgelerde yaşayan toplulukların, toplanması 30 dakikadan fazla sürebilen yüzey suyuna, iyileştirilmemiş kaynaklara veya suya bağımlı olduğu ifade edildi.

SU TAŞIMAK İÇİN OKULU BIRAKIYORLAR



UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, "Su krizi dünyada sadece riskli bölgelerde değil, neredeyse her tarafında yaşamak üzere. İklim değişikliği durumu daha da kötüleştirecek. Çocuklar ise su kıtlığının en büyük kurbanlarını oluşturuyor. Kuyular kuruduğunda, uzaklardan su getirebilmek için çocuklar okUllarını bırakıyor. Kuraklık yiyecek kaynaklarını azalttığı için, yetersiz beslenme ve kısa boydan muzdaripler. Sel vurduğunda bakteriyel hastalıklardan en çok onlar etkileniyor” ifadelerini kullandı.



EN ÇOK DOĞU VE GÜNEY AFRİKA ETKİLENİYOR

Bununla brilikte UNİCEF’in verileri 80'den fazla ülkedeki çocukların su kıtlığının yüksek veya aşırı derecede yüksek olduğu bölgelerde yaşadığını gösteriyor. Özelikle Afrika kıtasının doğusunda ve güneyinde yaşayan çocukların yarısından fazlası (yüzde 58'i) her gün yeterli suya erişimde zorluk yaşıyor. Bu bölgeyi ise, Batı ve Orta Afrika (yüzde 31), Güney Asya (yüzde 25) ve Orta Doğu (yüzde 23) izliyor. Güney Asya, su hassasiyeti yüksek veya aşırı derecede yüksek bölgede yaşayan 155 milyondan fazla çocuğa ev sahipliği yapıyor.



Raporda, 37 “sıcak nokta”da yaşayan çocuğun küresel kaynakların, desteğin ve acil eylemin harekete geçirilmesi gereken yerlerde yaşadığı ve vahim koşullarla karşı karşıya olduğu konusunda uyarı yapıldı. Bu liste de Afganistan, Burkina Faso, Etiyopya, Haiti, Kenya, Nijer, Nijerya, Pakistan, Papua Yeni Gine, Sudan, Tanzanya ve Yemen'i yer alıyor.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI



Diğer taraftan, kaynaklar azalırken suya olan talep dramatik bir şekilde artmaya devam ediyor. Hızlı nüfus artışı, kentleşme, suyun kötüye kullanımı ve kötü yönetimine ek olarak, iklim değişikliği ve aşırı hava olayları, mevcut güvenli su miktarını azaltarak su krizi olasılığını yükseltiyor. UNICEF'in 2017 tarihli farklı bir raporuna göre, küresel olarak her 4 çocuktan biri 2040 yılına kadar aşırı derecede yüksek su kıtlığı bulunan bölgelerde yaşayacak.



Sonuç olarak, su kıtlığının etkisi herkes tarafından hissedilebilirken, hiç kimse savunmasız durumdaki çocuklardan daha fazla acı çekmiyor. UNICEF, her çocuğun sürdürülebilir ve iklime dirençli su hizmetlerine erişimini sağlamak için hükümetlere ve özel girişimlere yatırım çağrısı yapıyor.

YAĞMUR SUYU NASIL DEĞERLENDİRİLİR?