Dünyadaki mikroplastik kirliliğinin temel sorumlusu yollar ve otomobil lastikleri

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, atmosferde bulunan mikroplastiklerin yüzde 84'ünün yollardan ve otomobillerden kaynaklandığını ortaya koydu. Bilim insanları özellikle Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrasya, ABD, Avrupa, Doğu Asya, Orta Doğu, Hindistan ve ABD’de durumun endişe yarattığını belirterek, bu mikroplastiklerin solunan havada, tarım ürünlerinde ve besin olarak tüketilen hayvanlarda bolca bulunduğu konusunda uyardı. Araştırmacılar, konuyla ilgili acil önlem çağrısında bulundu.

ntv.com.tr 13.04.2021 - 16:24

Dünyadaki mikroplastik kirliliğinin temel sorumlusu yollar ve otomobil lastikleri

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ABD'de Utah Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre, atmosferde bulunan mikroplastiklerin büyük bir çoğunluğundan yollar ve bunları kullanan araçlar sorumlu.

Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, 14 aylık bir süre boyunca batı ABD'de bulunan atmosferik mikroplastik kirliliğin farklı kaynaklarını inceledi.

Bililm insanları,  atmosferdeki mikroplastiklerin yüzde 84'ünün yol tozundan, özellikle de otomobil lastiklerinden, yüzde 11'inin denizlerdeki atıklardan, yüzde beşinin ise tarım topraklarından geldiğini buldu.

ANTARKTİKA'DA BİLE MİKROPLASTİK BULUNMASINI AÇIKLIYOR

Öte yandan daha önce atmosferik mikroplastiklerin genel olarak  okyanusun ve denizlerden kaynaklandığı düşünlüyordu. Ancak, yeni bunun doğru olmadığını gösterdi. Boyutlarına  bağlı olarak, mikroplastiklerin atmosferde yaklaşık bir saatten 6,5 güne kalabildiğini belirten uzmanlar onların rüzgarla başka kıtalara ve okyanuslara taşınabildiğini ortaya koydu. Bu durum dünyadaki en uzak kıta olan Antarktika bile, sıfır mikroplastik emisyona sahip olmasına rağmen atmosferinde  mikroplastiklerin bulunmasını açıklıyor.

Bununla birlikte çalışma yazarları, karadaki mikroplastik kirliliğinin en yüksek olduğu noktaların Türkiye'nin de yer aldığı Avrasya, Avrupa, Doğu Asya, Orta Doğu, Hindistan ve ABD'yi içerdiğini açıkladı.

"PLASTİK KİRLİLİĞİNİN NEDENİ SADECE PET ŞİŞELER VE POŞETLER DEĞİL"

Araştırmacılardan Janice Brahney mikroplastiklerin küresel sistemlerde nasıl hareket ettiğini anlamanın  sorunu çözmek için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Mikroplastik kirliliği çok boyutlu bir sorun ve sadece plastik poşetlerden ya da pet şişelerden kaynaklanmıyor. Atmosferden uzak mesafelere yayılabilen bir sorundan bahsediyoruz. Bu parçacıklar ardından tarım bitkilerine, soluduğumuz havaya hatta damarlarımıza kadar ilerliyor" uyarısını yaptı. 

Yolların otomobillerin yarattığı  güçlü türbülans nedeniyle lastiklerdeki parçacıkları gökyüzüne fırlattığı büyük bir kirlilik kaynağı olduğunu aktaran çalışmanın yazarları, “bu eski plastik parçacıklar suyun en üst katmanına iner. Havadaki plastikler için toz ve tarım kaynakları, Kuzey Afrika ve Avrasya'da daha belirgin bir faktör olurken, karayolu kaynaklı kaynaklar dünyanın yoğun nüfuslu bölgelerinde büyük bir etkiye sahip. Dünya plastik üretimini veya kullanımını yavaşlatmadı, bu nedenle bu sorular her geçen yıl daha da zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

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