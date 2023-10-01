Dünyadan Ankara'daki terör saldırısına kınama ve Türkiye ile dayanışma mesajları

İSVEÇ



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ülkesinin saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.



İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü bildirerek, ülkesinin Türkiye ile terörizmle mücadelenin her alanında ortaklık etme konusundaki kararlılığını vurguladı.



İTALYA



İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Ankara'dan gelen haberleri büyük dikkatle takip etmekteyim. İtalyan hükümeti, her türlü terörü şiddetle kınıyor ve Türkiye'ye tam dayanışmasını belirtiyor." ifadelerini kullandı.



Bu arada, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırarak yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



KOSOVA



Kosova Başbakanı Albin Kurti de terör saldırılarını duyduğunda üzüldüğünü belirterek, "Ancak amaçlanan hasarın Türk kurumları tarafından büyük ölçüde önlendiğini öğrenince rahatladım." değerlendirmesinde bulundu.



Kurti, yaralananlara acil şifalar diledi.

KKTC



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.



Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısının önünde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ayrı ayrı mesaj yayımladı.



Tatar, mesajında, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bu sabah meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.



KKTC Başbakanı Üstel de yayımladığı mesajında, "Bugün sabah saatlerinde ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



ÜRDÜN



Ürdün Dışişleri Bakanlığı, X adlı sosyal medya platformundan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.



Açıklamada, "Ürdün, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını kınayarak, kardeş ülke Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğu ifade ediyor." denildi.



Güvenlik ve istikrarı bozacak her türlü şiddet ve terörün tamamen reddedildiğine dikkat çekilen açıklamada yaralılara acil şifalar dilendi.

