Dünyadan Gazze'de ateşkes mesajları

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres mesajında "Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin, BM Güvenlik Konseyi'nin sunduğu teklife dayalı bir anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye başta olmak üzere arabuluculara teşekkür eden Guterres, "Tüm rehineler onurlu bir şekilde serbest bırakılmalıdır. Kalıcı bir ateşkes sağlanmalıdır. Çatışmalar bir kez ve sonsuza dek durdurulmalıdır." dedi.



KANADA BAŞBAKANI: ADİL VE KALICI BİR BARIŞ

Kanada Başbakanı Mark Carney de anlaşmayı ilk kutlayanlardan oldu. Carney açıklamasında "ABD Başkanı Donald Trump'ı kutluyorum ve Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Mark Karney, "Kanada, tüm tarafları mutabık kalınan tüm şartları hızla uygulamaya ve adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya çağırıyor" dedi.

Arabulucu Katar adına açıklamayı Dışişleri Bakanı Mecid el-Ensari yaptı. Bakan, Gazze'ye yönelik ateşkes planının ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. El-Ensari, "Plan savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak." ifadelerini kullandı.



İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise "Şu anda İsrail'in kalbi rehineler ve aileleriyle aynı anda atıyor." ifadelerini kullandı.

