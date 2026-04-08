Dünya'dan İran ateşkesine övgü geldi

Savaşın başlangıcından önce arabulucuk yapan Umman'da ülkenin Dışişleri Bakanlığı, ateşkes duyurusunu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ateşkese ilişkin, "Bölgeye ve dünyaya bir rahatlama getirecek olan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Starmer, ABD-İran ateşkesinden sonra Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının kalıcı olmasını sağlamak için Körfez ülkeleriyle görüşmek üzere Orta Doğu'ya gideceğini duyurdu.

Rusya eski devlet başkanı ve şimdi Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, ABD-İran ateşkesine olumlu tepki verdi ve “Sağduyu galip geldi” diye konuştu. Medvedev ayrıca “Savaştan sonra ucuz petrol olmayacak” ifadesini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X'te yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasında varılan ateşkesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Washington'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak için benzer bir "kararlılık" göstermesi çağrısında bulundu. Ukraynalı bakan, "Amerikan kararlılığı işe yarıyor. Moskova'yı ateşkes ilan etmeye ve Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmeye zorlayacak yeterli kararlılığın zamanı geldiğine inanıyoruz" diye yazdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman hükümetinin ABD ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladığını söyledi. Merz, "Şimdi amaç, önümüzdeki günlerde savaşa kalıcı bir son vermek için müzakere etmektir. Bu ancak diplomatik kanallar aracılığıyla başarılabilir." diye konuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Trump'ın İran'a ültimatomu hakkında “İnsanlık felaketin eşiğine tehlikeli şekilde geldi ve felaketi tamamen önlediğimizi söylemek için henüz erken." diye konuştu.

Mısır da Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yaptığı açıklamada ABD'nin bölgedeki askeri operasyonlarını 2 hafta boyunca askıya almasına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

UZAK ASYA VE AVUSTRALYA'DAN MEMNUNİYET MESAJLARI

Endonezya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yvonne Mewengkang, İran savaşındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve tüm tarafları egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve diplomasiye saygı duymaya çağırdıklarını söyledi.

Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim de ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi ve bölgede kalıcı barış çağrısında bulundu. Anwar ayrıca yaptığı sosyal medya paylaşımında, İran'ın savaşı sona erdirmek için sunduğu 10 maddelik önerinin "sadece İran için değil, Irak, Lübnan ve Yemen için de kapsamlı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesinin" şart olduğunu söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin ABD, İsrail ve İran'ın Orta Doğu'daki çatışmaya çözüm bulmaya yönelik ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE AVRUPA BİRLİĞİ DE MEMNUN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de ateşkesi memnuniyetle karşılayanlar arasında. Guterres, bölgedeki çatışmaya taraf tüm aktörlere uluslararası hukuk yükümlülüklerine uyma ve ateşkes şartlarına riayet etme çağrısında bulundu. Ateşkesin bölgede kalıcı ve kapsamlı barışın önünü açması açısından önemli olduğu ifade edilen açıklamada, Guterres'in 2 haftalık ateşkesten memnun olduğu bildirildi.

Guterres, çatışmaların derhal sona ermesinin sivillerin korunması ve insani acıların hafifletilmesi açısından kritik olduğunun altını çizerken ve ateşkesin sağlanmasına yönelik Pakistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin yürüttüğü arabuluculuk çabalarından memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “ABD-İran Ateşkes Anlaşması, haftalarca süren gerilimin ardından uçurumun eşiğinden geri adım atmak anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.