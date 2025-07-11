Dünya'dan örnekler: Nasıl silah bıraktılar?

Terörsüz Türkiye sürecinin en ktritik aşamalarından birine saatler kaldı. Gözler silahların teslim edileceği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Suleymaniye kentinde.



Bir grup PKK üyesinin sürecin ilk aşamasında düzenlenecek törende teslim edeceği silahlar imha edilecek.



Milyonların gözü Süleymaniye'deyken, dünyadan silah bırakma örnekleri de gündeme geliyor. İşte en çarpıcı örnekler...



52 YIL SONRA ANLAŞMA İMZASI



Ülkeler, coğrafyalar farklı ama barış inşası hepsinde uzun ve meşakatli bir yolculuk oldu.



Terör örgütlerinin silah bırakması ve tasfiye süreçleri de hiç kolay olmadı.



Yakın tarihin en çarpıcı örneklerinden biri Kolombiya'da yaşandı.



52 yıl boyunca yaklaşık 260 bin kişinin ölümüne neden olan iç savaşta 1980'lerden 2000'lere kadar çeşitli barış süreci denemeleri yaşandı.



İç savaş ancak 2016'da imzalanan anlaşmayla son buldu.



Anlaşmanın imzalanmasının ardından örgüt, silahsızlanma sürecine girdi.



BM GÖZETİMİNDE SİLAHLARA VEDA



Toprak reformu kararı alındı. Suç işleyen FARC üyeleri için özel mahkemeler kuruldu. Eski militanlar sivil hayata döndü.



Silahlara veda, Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleşti.



BM silah teslim işlemi kapsamında toplam 7 bin 132 silahın alındığını bildirdi. Örgütün kırsaldaki gizli cephanelikleri de büyük oranda boşaltıldı.Ancak ülkede çatışma iklimi sona ermedi.



FARC, anlaşma sonrası siyasi bir partiye dönüşse de silah bırakan gerillalara yönelik suikastlar yaşandı.

Bu süreçte bir başka ayrılıkçı örgüt ELN devreye girdi. Bu defa ELN ile çatışmalar çıktı.



2022'de eski bir gerilla olan Gustavo Petro, Latin Amerika'da sağın kalesi olarak gösterilen Kolombiya'nın ilk solcu lideri oldu. Petro, 1990'da silahları bırakan şehir gerillası hareketi M-19'un üyesiydi.



İktidara geldiğinde FARC ile Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz veren Petro, girişimlerde bulundu.



Ancak barış müzakereleri, ELN'in Eylül 2024'te bir askeri üsse düzenlediği saldırı sonrası sekteye uğradı. Müzakere girişimleri halen sürüyor.



