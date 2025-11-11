Dünyadan taziye mesajları: "Türkiye ile dayanışma içindeyiz"

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri ile Pakistan, İtalya, Kazakistan, Estonya ve Litvanya hükümetleri, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen ve içinde 20 personelin bulunduğu belirtilen C130 tipi askeri kargo uçağı için taziye mesajı yayımladı.



ABD, Japonya, Fransa, Rusya, Hollanda, Yunanistan, Almanya, Ukrayna büyükelçilikleri ile AB temsilciliği, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımlarla taziyelerini iletti.



“TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”



ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın kazasından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. ABD, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.



Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait kargo uçağının Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düştüğü haberinin derin üzüntü ile öğrenildiği aktarılarak, "Japonya, yaşanan bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadesine yer verildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Gürcistan ile Azerbaycan arasında bir Türk askeri uçağının düştüğüne dair yapılan açıklamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu elim olay karşısında Türkiye ile dayanışma içindeyim." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğince paylaşılan mesajda, Türk askerlerinin şehit olduğu haberinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince kaza haberinden dolayı derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Türkiye'ye ait uçağın düşmesi ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili trajik olay dolayısıyla samimi taziyelerini sunduğunu bildirdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da "Gürcistan’da bir Türk askeri uçağının trajik şekilde düştüğünü az önce büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç askerler Azerbaycan’dan dönüyorlardı. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal de "Başın sağ olsun Türkiye! Elim kazada şehit olanlara Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Türk halkına içten taziyelerimi sunuyor, sabır ve metanet diliyorum. Acınız, acımızdır." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da TSK'ya ait kargo uçağının trajik şekilde düştüğü haberini derin üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, elim kazada hayatını kaybeden askeri personelin ailelerine ve tüm Türk halkına en içten taziyelerini sunduklarını ifade etti.



ŞAHBAZ ŞERİF: TÜRK KARDEŞLERİMİZE İÇTEN TAZİYELERİMİ İLETİYORUM



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X sosyal medya hesabından, kazadan duyduğu üzüntüyü paylaştı.



"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, bu zor zamanda düşüncelerinin ve dualarının kazazedelerle olduğunu kaydetti.



İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI TAJANİ: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM



İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de X sosyal medya platformundaki hesabından taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek paylaştığı mesajında Tajani, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ESTONYA VE LİTVANYA

Estonya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Estonya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağının ardından Türkiye'ye en içten taziyelerini iletiyor" sözlerine yer verdi. Hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Estonya, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.



Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da aynı platformdaki paylaşımında, "Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından "Türk askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında trajik bir şekilde düştüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu trajediden etkilenen herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz" sözlerine yer verdi.



KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Tokayev, mesajında, Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini iletti.



20 PERSONEL BULUNUYORDU



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün öğleden sonra yaptığı bir açıklamayla, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan son açıklamada da "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadesi kullanılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da uçağın enkazına ulaşıldığını duyurmuştu.