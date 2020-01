Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, depreme ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz Türk halkı, kurbanların aileleri, yaralılar ve zarar görenler ile. Yakından takip ediyoruz. Türk halkı ile tam dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.



AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin doğusundan "endişe verici" haber aldıklarını belirterek, "Can kayıplarından dolayı üzgünüm ve umarım sayı artmaz. Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) durumu yakından izliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bugün Türkiye'de temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise Twitter hesabından, "Az önce Türkiye'den döndüm ve depremi öğrendim. (Depremden) etkilenen aileler ve kentlerle tam dayanışma ve sempati içerisindeyim. İlgili kurumlara başarılar diliyorum." sözleriyle dayanışma mesajı verdi.



Amor, paylaşımında Türkiye ziyareti kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile daha yeni bir araya geldiğini de vurguladı.



LETONYA'DAN BAŞSAĞLIĞI



Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.



Rinkevics, arama ve kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanması temennisinde de bulundu.

YUNANİSTAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

MiçotakisTwitter’dan yaptığı açıklamada, "En kalbi duygularımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının yanındayım. Arama kurtarma ekiplerimiz yardım için hazırdır” dedi.

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA: TÜRK HALKININ YANINDAYIZ



Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.



Rama, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi.



Dost ülke Türkiye'de ağır bir depremden kaynaklanan korkunç bir felaket meydana geldiğini belirten Rama, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı. Paylaşımında Rama, "Türk halkının yanındayız. Allah'tan, ülke yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu trajediyle başa çıkmak için güç vermesini dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

MEKSİKA VE AND PARLAMENTOSUNDAN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI



Meksika hükümeti ile Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.



Meksika Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meksika hükümeti, depremde hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine başsağlığı diliyor, Afetzedelerle dayanışma içinde olduğunu vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.



Güney Amerika'da Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu da sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla Türkiye'ye desteklerini sundu.



Açıklamada, AND Parlamentosu Başkanı Victor Rolando Sousa ve Genel Sekreter Eduardo Chiliquinga Mazon'un, tüm parlamenterler adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilediği aktarıldı.

KANADA'DAN TAZİYE MESAJI



Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin taziye mesajı yayımladı.



Başbakan Trudeau, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den yıkıcı haberler geldiğini" belirterek, "Kalplerimiz bugünkü depremde yaralanan veya sevdiklerini kaybeden herkesle beraber. Sizler bu gece dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.



Diğer yandan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras da Justin Trudeau'nun paylaşımına aynı platformdaki hesabından teşekkür etti. Uras paylaşımında, "Sayın Başbakan, verdiğiniz destek için vatandaşlarımız adına teşekkür ederim." dedi.