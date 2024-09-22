Dünya liderleri Trump ve Harris ile görüşmek için yarışıyor

Bu hafta liderlerin en çok beklediği toplantı, Beyaz Saray için yarışan adaylardan biri veya her ikisiyle düzenlenecek bir görüşme olabilir.



Başkan Joe Biden, BM görüşmelerinin gölgesinde süren yoğun bir diplomasiyle meşgul olsa da, dünya sahnesinde dikkatler Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump'a yöneliyor.



Her aday, kampanyanın son aşamasında kendi diplomatik ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor ve bu haftaki BM toplantılarını, farklı dünya görüşlerini ortaya koyacak görüşmeler için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

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İKİ LİDER DE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK



Şu ana kadar sadece bir liderin önümüzdeki hafta hem Harris hem de Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor: Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski.



Zelenski, Biden'ın yanı sıra her iki adaya da Rusya'nın işgaline karşı mücadelede sürekli yardım çağrısında bulunuyor.



Harris, pazartesi günü Washington'da Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle görüşmelerde bulunacak. Trump da bu hafta Hindistan başbakanıyla görüşmeyi planladığını duyurdu. Ancak Trump, kampanyasının önceden duyurmadığı dünya liderleriyle toplantılar yapabilir.



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DÜNYA LİDERLERİYLE TOPLANTILAR



Önceki seçimlerin aksine, Trump ve Harris dünya sahnesindeki hakimiyetlerini göstermek amacıyla seçim öncesi bir yurtdışı seyahatine çıkmadılar. Ancak küresel çatışmaların kasım ayındaki seçimleri kim kazanırsa kazansın büyük bir sınav olacağı kesin.



Başkan adaylarının seçim öncesinde yabancı liderlerle toplantılar ayarlaması alışılmadık bir durum değil.



Liderlerin BM Genel Kurulu için bir araya geldiği son seçim yılı olan 2016'da, o zamanki Demokrat aday Hillary Clinton, o zamanki Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve o zamanki Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ile görüşmelerde bulunmuştu.