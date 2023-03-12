'Dünyanın akciğerleri' ormansızlaşma rekor kırdı

Dünyanın akciğerleri de olarak bilinen Amazonlar'da Şubat'ta 322 kilometrekarelik ormanlık alan yok oldu.

Geçen yıl şubat ayında 199 kilometrekare alanda ormanların yok olduğu, bu yılın aynı ayındaysa bu oranın yüzde 62 arttığı görüldü.



Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde bölgede yasadışı ağaç kesimleri, madencilik ve çiftçilerin arazi genişletme çalışmaları nedeniyle ormansızlaşmanın arttığı belirtiliyor.

Amazon İnsan ve Çevre Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Amazon'daki ormansızlaşmanın 2022'de daha da arttığı belirtilmişti. Geçen yıl günlük yaklaşık 3 bin futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanda, ağaçların kesilerek yok edildiği kaydedilmişti.