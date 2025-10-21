Dünyanın akciğerlerinde petrol tehdidi: Sondaja izin çıktı

Brezilya’nın devlet kontrolündeki enerji şirketi Petrobras, Amazon kıyılarında petrol arama amaçlı sondaj yapmak için izin aldı.

Karar, çevre örgütleri ve iklim aktivistleri arasında tepkiyle karşılandı.



Alınan izin, Petrobras’a Amapá eyaleti açıklarında, Amazon Nehri’nin ağzına yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki bir blokta sondaj yapma hakkı tanıyor.



BBC’nin haberine göre şirket, hükümete sunduğu çevre koruma önlemlerinin “sağlam bir yapıya sahip olduğunu” kanıtladığını açıkladı.



SIZINTI RİSKİ UYARISI



Çevre örgütleri, olası bir petrol sızıntısının okyanus akıntıları aracılığıyla bölgedeki hassas ekosistemlere ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.



Dünyadaki bilinen türlerin yaklaşık yüzde 10’una ev sahipliği yapan Amazon havzasındaki bu çalışmanın, biyolojik çeşitliliği tehdit edebileceği ifade ediliyor. Greenpeace gibi kuruluşlar, planın Brezilya’nın uluslararası iklim liderliği iddiasına da zarar verebileceğini belirtiyor.



Ülke, kasım ayında Amazon bölgesindeki Belem kentinde düzenlenecek COP30 İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Diğer taraftan Uluslararası Enerji Ajansı, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılabilmesi için yeni petrol projelerine başlanmaması gerektiğini daha önce açıklamıştı.



SONDAJ HEMEN BAŞLAYACAK



Bunun yanı sıra Petrobras, sondaj çalışmalarına hemen başlanacağını ve sürecin yaklaşık beş ay süreceğini bildirdi. Şirket, bu çalışmayla bölgedeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin ekonomik açıdan işletilebilir olup olmadığını belirlemeyi amaçlıyor.



Petrobras, bu aşamada ticari üretim yapılmayacağını da vurguladı.



Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, Brezilya’nın “enerji güvenliğini ve adil bir enerji dönüşümü için gereken kaynakları” sağlamaya kararlı olduğu belirtildi.



Açıklamada, sondaj süresince uygulanacak çevre koruma mekanizmalarının “bütünlüklü bir şekilde hazır olduğu” kaydedildi.



ÇEVRE BAKANI KARŞI ÇIKIYOR



Brezilya Çevre Bakanı Marina Silva, Amazon bölgesindeki petrol arama faaliyetlerine karşı çıkıyor. Ancak Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, projeyi ekonomik gerekçelerle savunuyor.



Lula, eylül ayında yaptığı açıklamada, “Brezilya, petrolü olan bir ülke. Ekvatoral Kıyı’da da petrolümüz olabilir ve şu anda araştırmalar yürütüyoruz. Yasaları harfiyen uyguluyoruz” demişti.



Çevre felaketi yaşanması hâlinde sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını belirten Lula, “Bir çevre olayı yaşanırsa, bununla ilgilenecek olan biziz” diye konuştu.



Lula, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fosil yakıtlara artık ihtiyaç duyulmayacak bir dünya fikrine tamamen katılıyorum, ama o gün henüz gelmedi. Enerji geçişini tamamlayıp fosil yakıtlardan vazgeçmeye hazır olan bir ülke varsa, bilmek isterim.”



ExxonMobil ve Chevron gibi uluslararası petrol şirketleri de Amazon bölgesinde arama blokları satın aldı. Söz konusu şirketler, kendi sondaj izinleri için bekleme sürecinde bulunuyor.