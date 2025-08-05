Dünyanın buzdağı başkenti ikiye bölündü

Grönland’ın kuzeyindeki “buzdağlarının başkenti” olarak bilinen İlulissat, UNESCO listesinde yer alan buz fiyordu sayesinde özellikle yaz aylarında binlerce turisti ağırlıyor.

Ancak şehrin Belediye Başkanı Lars Erik Gabrielsen’e göre bu ilgi, kasabayı ikiye bölen bir krize dönüştü.



Turizmin getirdiği gelir potansiyeline rağmen, yerel tur operatörleri büyük şirketlerin kendilerini dışladığını ve tekne filolarının limanda boş beklediğini söylüyor. Gabrielsen ise bu adaletsizliğe karşı halkı kruvaziyer gemilerini protestoya çağırdı. Ancak bu çağrı, Grönland hükümetinden tepki çekti.



HÜKÜMETTEN BÜYÜK TEPKİ



Grönland İş Dünyası Bakanı Naaja Nathanielsen, belediye başkanını turizmi sabote etmekle suçladı. Gabrielsen’in çağrısının, “yetkiyle aktivizmi karıştıran talihsiz bir davranış” olduğunu söyledi.

Bazı kruvaziyer firmalarının ziyaretlerini şimdiden iptal ettiğini söyleyen bakan, benzer nedenlerle geçen yıl da bir geminin limana girişinin engellendiğini hatırlattı.

TURİZMİN GRÖNLAND'IN BAĞIMSIZLIĞINDAKİ ROLÜ



Balıkçılığın geleneksel olarak baskın olduğu Grönland’da, iklim krizinin etkisiyle eriyen buzullar ve artan turist ilgisiyle birlikte turizm yeni bir ekonomik dayanak haline geliyor. Danimarka’dan bağımsızlık hedefi olan ada için turizm, ekonomik özgürlük yolunda da kritik bir rol oynuyor.



ABD’nin bölgeye olan ilgisi de artıyor. Donald Trump’ın Grönland’ı “satın alma” yönündeki açıklamaları sonrası, bu yaz New York-Nuuk arasında doğrudan uçuşlar başladı. İlulissat’ta ise yeni bir uluslararası havalimanı yapım aşamasında.



"YEREL" TANIMI DA TARTIŞMALI



Arctic Expedition Cruise Operators Birliği (AECO), geçen yıl İlulissat’ta yerel paydaşlarla çok sayıda toplantı düzenlediğini ve yaşanan sorunun “yerel dinamiklerden” kaynaklandığını belirtti.



Turzm şirketi Visit Greenland CEO’su Anne Nivíka Grodem ise yaşananları kaygı verici olarak nitelendirerek, bu gerginliğin hem ziyaretçileri hem de kasaba halkını olumsuz etkilediğini söyledi.



Grönland İş Dünyası Derneği Direktörü Christian Keldsen ise krizin merkezinde “yerel” tanımına dair görüş ayrılıklarının olduğunu belirterek,

“Yasal olarak burada faaliyet gösteren tüm firmalar Grönland merkezli. Ancak bazılarının sahipleri yurt dışında, örneğin Danimarka’da yaşıyor olabilir.” dedi.