Dünyanın cilt kanseri başkentinde güneş kremi skandalı

Dünyanın cilt kanseri başkenti Avustralya'da, tüketici grubu Choice Australia, 20 farklı güneş kremini bağımsız bir laboratuvarda test etti.



Çarpıcı sonuçlar, 16 ürünün ambalajında yer alında korunma uyani SPF değerini karşılamadığını ortaya koydu.



Choice’un testlerinde ülkede sıkça tercih edilen Neutrogena, Banana Boat ve Bondi Sands gibi markaların ürünleri başarısız sonuç verdi.



Avustralya İlaç ve Sağlık Ürünleri Kurumu (TGA), inceleme başlatıldığını duyurdu. Birçok şirketise özür dileyerek geri ödeme ve indirim kuponu sundu. Ancak pek çok müşteri tepki gösterdi.



SKANDAL NASIL PATLAK VERDİ?



Avustralya, güneş kremini “kozmetik” değil “ilaç” kategorisinde sınıflandıran ülkelerden biri. Buna rağmen bağımsız araştırmalar, ABD merkezli tek bir laboratuvarın birçok ürüne yüksek SPF sertifikası verdiğini, Avustralya’daki bazı üreticilerin de aynı formülleri paylaştığını ortaya koydu.



Uzmanlara göre test sonuçları kişiden kişiye, hatta ortam koşullarına göre değişebiliyor. 2019’da ABD’de bir test laboratuvarının sahte sonuçlar verdiği ortaya çıkmış, sahibi hapse girmişti.



UZMANLAR NE DİYOR?



Uzman Dr. Michelle Wong, Choice’un test ettiği ürünlerin yüzde 95’inin cilt kanseri riskini yarı yarıya azaltacak kadar koruma sağladığını belirtiyor.



Yine de asıl sorun kullanıcıların yeterli miktarda krem sürmemesi. Güneş kremi, her bölgeye en az bir çay kaşığı kadar sürülmeli ve iki saatte bir tekrar uygulanmalı. Ayrıca güneşten korunmak sadece kremle sınırlı olmamalı: gölgeye çekilmek, şapka ve kıyafet kullanmak da şart.



Avustralya hala “dünyanın cilt kanseri başkenti”. Bu skandal ise güneş kremi endüstrisine duyulan güveni derinden sarstı.