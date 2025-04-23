Özel operasyonlar sırasında kullanılan taktikler ve teknolojiler, dünyanın dört bir yanındaki askeri uzmanlar için bir çalışma konusu haline geldi.

Bu durum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Askeri-Sanayi Komisyonu toplantısında duyuruldu.

Putin, lazer komplekslerine, deniz dronlarına ve yapay zekaya sahip sistemlere özel bir önem verdi.

Rus basınının bildirdiğine göre Putin toplantıda, “Yapay zeka muazzam fırsatlar sunuyor ve bu tür çözümleri daha aktif bir şekilde uygulamalıyız” dedi.

Ayrıca keşif ve iletişim için yörüngede bir uydu takımyıldızı oluşturulduğunu duyurarak Rusya'nın askeri alandaki teknolojik liderliğini sürdürdüğünü vurguladı.

Putin'e göre "bugün Rusya bir adım önde ve bu defalarca teyit edildi, gelecekte de korunacak."

2024 yılında Rus birlikleri çeşitli tiplerde 1.5 milyondan fazla insansız hava aracının yanı sıra 4 bin zırhlı araca sahip olacak.