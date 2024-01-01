Dünyanın dört bir yanından Gazze'ye destek gösterileri

2023'ün son gününde Boston, New York, Ramallah, Amman ve Beyrut'ta Gazze'ye destek için protesto gösterileri vardı.



Batı Şeria'nın Ramallah kentinde büyük bir kalabalık toplandı. Gösteriye Filistinli politikacı Mustafa Barguti de katıldı.



Ürdün'ün başkenti Amman'da da Gazzelilere destek için yüzlerce kişi toplandı. Lübnan'ın başkenti beyrut'taki gösterilerde de "Gazze'de hemen ateşkes" çağrısı yapıldı.



ABD'nin Boston kentinde de binlerce kişi düzenlenen gösteride bir araya geldi. ABD'nin New York kenti de Filistinlilere destek gösterisine sahne oldu.



Protestocular, "Gazze'de soykırımı durdurun", "Hemen ateşkes sağlansın" ve "Filistinlilere özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.