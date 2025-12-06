Dünya'nın düz olduğunu kanıtlayana 3 milyar dolarlık şirketini verecek

Giyim devi Columbia Sportswear’ın milyarder CEO’su Tim Boyle, “Dünya düzdür” teorisini savunanlara hayatlarının fırsatını sundu.

76 yaşındaki Boyle, “Dünya’nın gerçek bir ucu olduğunu” savunan herkesin bu noktayı bulup uçurumun fotoğrafını getirmesi halinde, şirketin kontrolünü kazanacağını açıkladı.

TOPLANTI ODALARINDAN KAHVE MAKİNELERİNE

Boyle’un serveti 1 milyar 600 milyon dolar, Columbia Sportswear ailesinin kurduğu şirketin değeri ise 3 milyar dolar. Boyle bu duyuruyu, markanın yeni kampanyası “Expedition Impossible” kapsamında yaptı.

Kampanyada CEO, Oregon’daki genel merkezde dolaşarak toplantı odalarından kahve makinelerine kadar her şeyin kazanana devredileceğini söyledi.

“Bu mesajım düz dünya teorisyenlerine.” diyen Boyle, “Dünyanın sonu olduğunu iddia ediyorsunuz. O halde gidin, fotoğrafını çekip bize gönderin ve şirketin tüm varlıklarını alın. Evrak yok, avukat yok, koşul yok.” ifadelerini kullandı.

KAMPANYADAKİ İNCE AYRINTI

Columbia’nın kurucu ailesinden gelen Tim Boyle, büyük vaat veriyor gibi görünse de reklamdaki kısa bir sahnede, kendisini “Boyle’un avukatı” olarak tanıtan bir kişi detayları açıklıyor.

Gerçekte şirket, “The Company, LLC” adında 100 bin dolarlık varlığı bulunan ayrı bir yapı oluşturmuş. Dolayısıyla düz Dünya savunucuları, büyük şirketin değil, daha küçük bu işletmenin varlıklarını kazanabilecek.

Ayrıca Columbia, yarışmacıların yaratıcı kısa yollar denemesine izin vermeyecek. Aranan fotoğraf, “gezegenin fiziksel, görünür bir sonu” olacak. Sonsuz bir uçurum, dipsiz bir boşluk ya da sonsuza açılan bulutlar gibi.

Ancak normal bir uçurum, bir mahalle çıkmazı ya da “yasal olarak adını ‘The Edge’ olarak değiştirmiş arkadaşınız Dave” yeterli sayılmayacak.

BİLİMSEL GERÇEK: DÜNYA YUVARLAK

İnsanlık yaklaşık 2 bin yıldır Dünya’nın yuvarlak olduğunu biliyor. Bilim insanları da bu konuda çok sayıda kanıt sunuyor. Ufukta kaybolan gemiler, Ay tutulmalarında Dünya’nın yuvarlak gölgesi, uzay araçlarının çektiği fotoğraflar bunlardan yalnızca birkaçı.

Yine de düz Dünya teorisyenleri bu kanıtların sahte olduğunu savunuyor. Modern düz Dünya hareketinin temeli, 1849’da İngiltere’de Samuel Rowbotham’ın yayımladığı “Zetetic Astronomy” adlı çalışmaya dayanıyor. Rowbotham, Dünya’nın düz bir disk olduğunu iddia etti ve bu fikir daha sonra ABD’ye de yayıldı.

Bugün birçok düz Dünya savunucusu, NASA gibi bilim kurumlarına ve devletlere güvenmiyor. Bilimsel kanıtları gizlenen bir “gerçeğin” parçası olarak görüyor.