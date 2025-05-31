"Dünyanın en aç bölgesi" için kırmızı alarm

Filistin topraklarındaki tüm nüfusun kıtlık riski altında olduğu uyarısında bulunan Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Gazze dünyanın en aç yeri.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi sözcüsü Jens Laerke, bölgenin"tüm nüfusun kıtlık riski altında olduğu tek tanımlanmış alan (bir ülke veya bir ülke içinde tanımlanmış bölge) olduğunu söyledi, "Nüfusun yüzde 100'ü kıtlık riski altında" dedi.

Laerke, BM'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırırken karşılaştığı zorlukları ayrıntılı olarak anlattı.

Ablukanın kısmen kaldırılmasından bu yana İsrail'in 900 kamyon insani yardımın Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiğini, ancak şu ana kadar sadece 600 kamyonun sınırın Gazze tarafında indirilebildiğini ve daha az sayıda sevkiyatın da güvenlik kaygıları nedeniyle bölge içinde dağıtılmak üzere alındığını söyledi.

Laerke, yardım ulaştırma misyonunun “sadece bugünün dünyasında değil, yakın tarihte de en çok engellenen yardım operasyonlarından biri haline getiren operasyonel bir deli gömleği içinde” olduğunu ifade etti.

Kamyonların, Gazze'ye girdikten sonra genellikle çaresiz insanların akınına uğradığını belirtti.

YARDIMLARA ULAŞMAYA ÇALIŞAN 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Wafa haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail güçleri Refah yakınlarındaki bir yardım merkezine ulaşmaya çalışan bir gruba ateş açarak en az 2 kişinin ölümüne neden oldu.

El Cezire'nin bildirdiğine göre olay, İsrail askerlerinin yeni kurulan yardım merkezlerine ulaşmaya çalışan Filistinlilere de ateş açarak en az 20 kişiyi yaraladığı dünkü olayları yansıtıyor.

