Japonya'nın ulusal Kyodo ajansının haberine göre, ülkenin güney batısındaki Nagazaki eyaletinin Sasebo şehrinde bir kaplıca tesisindeki altın küvet, Guinness Dünya Rekorları'na girdi.



154,2 kilogram ağırlığında olan ve 18 ayar altından yapılan küvetin yaklaşık 7,1 milyon dolar değerinde (yaklaşık 41 milyon lira) olduğu açıklandı. Küvetin çapı ise 1,3 metre.



Kaplıca işletmecisi Huis Ten Bosch şirketinin yetkilisi, küvete iki yetişkinin sığabildiğini belirterek, "Bu altın banyo küveti dünyadaki diğer küvetlerden çok daha üst sınıf. Müşterilerimizin memnun kalacağını ve onlara şans vereceğini umuyoruz." dedi.



Tokyo sarraflarınca yapılan ve pratik kullanımı Guinness tarafından da onaylanan küvetin saatlik ücretinin 5 bin 400 yen (yaklaşık 280 lira) olduğu belirtildi.

