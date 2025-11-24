Dünyanın en aktif volkanı Kilauea uyanıyor

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi, dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da lav akışının yeniden başladığını duyurdu.

Hawaii Volkanlar Ulusal Parkı'nın ziyarete kapalı bölgesinde yer alan yanardağ için uzmanlardan yeni bir uyarı da geldi.

Hawaii Yanardağ Gözlemevi, volkanik hareketliliğin sürdüğünü belirterek, özellikle bugün ve 25 Kasım Salı günü arasında yeni ve güçlü bir lav püskürme olayının yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı.

Kilauea Yanardağı, 23 Aralık 2024'ten bu yana aralıklı olarak patlamaya ve lav püskürtmeye devam ediyor.