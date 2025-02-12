Dünyanın en aktif volkanlarından biri yeniden lav püskürttü

ABD’nin Hawaii adasında bulunan Kilauea Yanardağında 23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketlilik sürüyor.

Hawaii Volkan Gözlemevi’nden yapılan açıklamaya göre Hawaii Yanardağlar Milli Parkı'nın içindeki yanardağın zirve kraterinde yerel saatle 10.16'da patlama meydana geldi.

Yanardağ bir kez daha metrelerce yüksekliğe lav püskürttü. 23 Aralık'tan bu yana meydana gelen 9. patlamanın milli park ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeler için tehdit oluşturmadığı aktarıldı.



700'Ü AŞKIN EVİ YOK ETMİŞTİ

1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağında 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti.