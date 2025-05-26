Dünyanın en aktif yanardağı, yeniden patladı

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı’nda 23 Aralık’tan bu yana hareketlilik devam ediyor. Hawaii Yanardağı, bugün 23'üncü kez patladı.

Hawaii Yanardağ Gözlemevi’ne göre, yanardağ 300 metreye kadar lav püskürttü. Gözlemevi, hareketliliğin önce kuzey kraterinde başladığını ve yerel saatle 16.50’ye kadar lav "fıskiyelerine" dönüştüğünü belirtti.

Güney kraterinde ise 17.15’te daha küçük lav püskürtmeleri başladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise son patlamanın 16.15’te sürekli lav püskürtmeyle başladığını bildirdi.

