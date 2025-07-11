Dünyanın en az doğuran ülkesi: Neden çocuk sahibi olmuyorlar?

Güney Kore dünyanın en düşük doğum oranlarıyla mücadele etmeye devam ederken, doğurganlık kliniklerine talep artıyor.



2018 ve 2022 yılları arasında ülkede gerçekleştirilen doğurganlık tedavilerinin sayısı yaklaşık yüzde 50 artarak 200 bine ulaştı. Geçen yıl başkent Seul'de, her 6 bebekten 1'i doğurganlık tedavisinin yardımıyla dünyaya geldi.



BBC'ye konuşan uzmanlar, bu patlamanın temelinde aile planlaması konusundaki tutumların değişmesinin yattığını söylüyor.



Güney Kore'de her beş kişiden biri artık 65 yaş ve üzerinde. Ülkenin toplam nüfusuna oranla hiç bu kadar az bebek dünyaya gelmemişti.



Ülke, dünyanın en düşük doğum oranına sahip olma konusunda kendi rekorunu defalarca kırdı: 2018'de kadın başına 0,98, 2020'de 0,84 ve 2023'te 0,72 bebek. Ancak 2024'te hafif bir artışla 0,75'e yükseldi.



Bu eğilim devam ederse uzmanlar 50 milyonluk nüfusun 60 yıl içinde yarıya inebileceği uyarısında bulunuyor.

NEDEN ÇOCUK SAHİBİ OLMUYORLAR?



Gebe kalma zorluğu, çocuk sahibi olmanın önündeki engellerden sadece biri. Güney Kore'nin nüfus sorunlarının temelinde, çocuk bakım sorumluluklarının çoğunu kadınlara yükleyen ataerkil normlardan uzun çalışma saatlerine ve yüksek eğitim maliyetlerine kadar birçok genci çocuk sahibi olmaktan caydıran bir dizi sosyal ve mali baskı yatıyor.

Ancak bazıları için bu hayaller sadece ertelenmiş durumda.



BM raporuna göre, Güney Korelilerin yarısından fazlası çocuk sahibi olmak istediklerini ancak buna güçlerinin yetmediğini söylüyor.

Güney Koreli kadınların ilk çocuklarına sahip olma yaşı ortalama 33,6. Bu da dünyadaki en yüksek yaş ortalaması.

