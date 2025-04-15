Dünyanın en bulaşıcı hastalığı: Aşı karşıtı kasaba salgının pençesinde

ABD'deki aşı karşıtı bir kasaba şu anda dünyanın en bulaşıcı hastalığı olan ve iki çocuğun ölümüne yol açan kızamık salgınıyla boğuşuyor.



Teksas'ın Seminole kentinde yaşayan kişiler aşı yaptırmama kararlarında oldukça ısrarlı. Bu kasabanın sakinleri, aşıların "tehlikeli maddeler" içerdiğini ve büyük ilaç şirketlerinin bunları yalnızca para kazanmak için ürettiğini iddia ediyor .



Seminole'u kasıp kavuran kızamık salgınında iki çocuk hayatını kaybetti. Son olarak 8 yaşındaki Daisy Hildebrand'ın ölümü kasaba sakinlerini yasa boğdu.

"KIZIM KIZAMIK YÜZÜNDEN ÖLMEDİ"



Perişan baba Peter Hildebrand ise kızının ölümcül salgından dolayı ölmediğine tamamen ikna olmuş durumda.



Hildebrand, "Kızım kızamık yüzünden ölmedi. Bilmeniz gereken tek şey bu." ifadelerini kullandı. Ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Daisy'nin ölümünün kızamıktan olduğunu doğruladı.



Acılı baba aşıların hiçbir işe yaramadığı konusunda da kesin konuşarak, "Aşı zerre kadar işe yaramıyor. Kardeşimin ailesi aşı oldu ve yine de hepsi hastalandı. Bu aşıyla ilgili değil." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINA AŞI YAPTIRMIYORLAR



Trajedilere rağmen Seminole sakinleri çocuklarının aşılanması konusunda hala tereddütlü.



ABD'deki 700 kızamık vakasından 541'i yalnızca Teksas'ta kaydedildi - ve bu vakaların yüzde 70'i çocuklar ve küçük bebekler arasında.



Ancak Mennonite topluluğundaki birçok kişi, kutsal kitaplarda kesinlikle yasak olmasa da aşıların kişisel bir tercih olması gerektiğine inanıyor. Bu grup modern tıp yerine "doğal ilaçları" tercih eden küçük bir Hristiyan mezhebi.

