Dünyanın en büyük askeri uçağı İran sınırında

ABD, İran sınırına yakın bir noktada bulunan Suudi Arabistan’a dünyanın en büyük askeri nakliye uçaklarından biri olan C-5M Super Galaxy’yi gönderdi.



Uçağın, İtalya’daki Aviano Hava Üssü’nden havalanarak Suudi Arabistan’a ulaştığı bildirildi. Bu hamle, Washington’un Ortadoğu’daki askeri varlığını güçlendirme adımlarının bir parçası olarak görülüyor.

AMERİKAN UÇAKLARI BÖLGEDE



ABD Savunma Bakanlığı, bölgede artan İran-İsrail gerilimine karşı savunma tedbirlerini artırırken, bölgeye sadece C-5M değil, aynı zamanda F-16, F-22, F-35 savaş uçakları ile tanker uçakları da konuşlandırdı.



Reuters’a göre bu konuşlandırmalar, “tamamen savunmaya yönelik” olarak tanımlanıyor ve bölgedeki ABD birlikleri ile müttefiklerinin korunmasını hedefliyor.

