Dünyanın en büyük bakır madeninde göçük: 6 işçi öldü

Güney Amerika ülkesi Şili'de, 4.2 deprem nedeniyle dünyanın en büyük yeraltı bakır madeni "El Teniente"de göçük meydana geldi. 6 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi yaralandı.

Dünyanın en büyük bakır madeninde göçük: 6 işçi öldü

basınında yer alan habere göre, Rancagua kenti yakınlarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 

Bununla birlikte "El Teniente" adlı bakır madenindeki bir tünelde çökme meydana geldi.

Olayda 6 madenci hayatını kaybetti, 9 madenci yaralandı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük yer altı bakır madeni olarak bilinen El Teniente'de, yıllık 356 bin tonun üzerinde üretim yapılıyor.

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