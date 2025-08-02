Dünyanın en büyük bakır madeninde göçük: 6 işçi öldü
Güney Amerika ülkesi Şili'de, 4.2 deprem nedeniyle dünyanın en büyük yeraltı bakır madeni "El Teniente"de göçük meydana geldi. 6 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi yaralandı.
Şili basınında yer alan habere göre, Rancagua kenti yakınlarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Bununla birlikte "El Teniente" adlı bakır madenindeki bir tünelde çökme meydana geldi.
Olayda 6 madenci hayatını kaybetti, 9 madenci yaralandı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurdu.
Dünyanın en büyük yer altı bakır madeni olarak bilinen El Teniente'de, yıllık 356 bin tonun üzerinde üretim yapılıyor.
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