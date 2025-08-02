Dünyanın en büyük bakır madeninde göçük: 6 işçi öldü

Şili basınında yer alan habere göre, Rancagua kenti yakınlarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Bununla birlikte "El Teniente" adlı bakır madenindeki bir tünelde çökme meydana geldi.



Olayda 6 madenci hayatını kaybetti, 9 madenci yaralandı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurdu.



Dünyanın en büyük yer altı bakır madeni olarak bilinen El Teniente'de, yıllık 356 bin tonun üzerinde üretim yapılıyor.