Dünya'nın en büyük buz dağı girdapta sıkıştı: Yüz ölçümü 4 bin kilometre!

Dünya'nın en büyük buz dağı olarak bilinen ve 30 yılı aşkın bir süre sonra harekete geçen "A23a", Antarktika yakınlarında kapıldığı girdapta aylardır dönüyor.

Dünya'nın en büyük buz dağı girdapta sıkıştı: Yüz ölçümü 4 bin kilometre!

BBC'nin haberine göre, 1986'da kıyı şeridinden koparak Weddell Denizi'nde karaya oturup "buz adasına" dönüşen ve 30 yıldan daha uzun bir süre sonra geçen yıl ilk defa harekete geçen "A23a" isimli buz dağı, devasa bir girdaba yakalandı.

Uzmanlar, normalde okyanusun güçlü akıntısına kapılıp ilerlemesi gereken buz dağının, Antarktika'nın kuzeyindeki bir noktada aylardır saat yönünün tersine doğru dönüp durduğunu belirtiyor.

A23a'nın yıllarca bu girdaptan çıkamayabileceğini kaydeden uzmanlar, buz dağının döndüğü sürece erimesinin gecikeceğini ifade ediyor.

İngiltere'deki Open Üniversitesinden Prof. Dr. Mark Brandon, BBC'ye yaptığı açıklamada, A23a buzdağının sanılanın aksine "hemen parçalanıp, eriyip gitmeyeceğini" ifade etti.

Brandon, "A23a, ölmeyi reddeden bir buzdağı." ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük buz dağı olarak bilinen A23a'nın yüz ölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare, kalınlığı ise yaklaşık 400 metre.

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