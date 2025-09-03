Dünyanın en büyük buzdağı A23a eriyor: “Artık son günlerini yaşıyor”

Antarktika’dan kopan en eski ve en büyük “megaberg”lerden biri olan A23a, sıcak sulara doğru sürüklendikçe parçalanarak küçülüyor ve önümüzdeki haftalarda tamamen erimesi bekleniyor.

Britanya Antarktik Araştırmaları Enstitüsü’nden (BAS) fiziksel okyanusbilimci Andrew Meijers, AFP’ye yaptığı açıklamada buzdağının “oldukça dramatik bir şekilde parçalandığını” söyledi.

Meijers, "Çoktan yolun sonuna geldi diyebilirim… Altından çürüyor adeta. Su artık dayanamayacağı kadar sıcak.” ifadelerini kullandı.

YILIN BAŞINDA 1 TRİLYON TON AĞIRLIĞINDAYDI

A23a, bu yılın başında yaklaşık 1 trilyon ton ağırlığındaydı.

Bu ağırlık, Paris’teki Eyfel Kulesi’nin 100 milyon katına denk geliyor. Yüzölçümü bin 540 kilometrekare olan buzdağı, Londra’nın iki katından büyüktü, kalınlığı ise 400 metreyi aşıyordu.

Bugün ise uydu görüntülerine göre 683 kilometrekareye kadar küçüldü.

Son haftalarda buzdağından büyük parçalar koparken, gemiler için tehlike oluşturabilecek çok sayıda küçük parça çevre denizlere yayıldı.

ANTARKTİKA'DAN SICAK SULARA YOLCULUK

1986’da Antarktika’daki Filchner Buz Sahanlığı’ndan kopan A23a, uzun süre deniz tabanına oturduğu için 30 yıl boyunca yerinden kıpırdamadı.

2020’de serbest kalan buzdağı, dünyanın en güçlü okyanus akıntılarından Antarktika Çevresel Akıntısı ile kuzeye sürüklenmeye başladı.

Mart ayında Güney Georgia Adası açıklarında karaya oturması, penguen kolonileri için endişe yaratmıştı. Ancak mayıs sonunda yeniden hareket ederek yoluna devam etti. Bu süreçte açığa çıkan devasa miktarda soğuk tatlı su, deniz tabanı ekosistemini büyük ölçüde etkiledi.

Son haftalarda hızlanan buzdağı, bir günde 20 kilometreye kadar yol alabiliyor.