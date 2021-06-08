Dünyanın en büyük dinozorlarından biri keşfedildi: Boyu yaklaşık 30 metre, ağırlığı 67 ton

Avustralya Güneybatı Queensland'de bilim insanları, resmi olarak ülkede bulunan en büyük dinozor türünü keşfettiklerini açıkladı.

Dünyanın da en büyük dinozorlarından biri olarak kabul edilen keşifle ilgili bilim insanları, türün Titanozorlar olarak bilinen, bitki yiyen bir Australotitan cooperensis olduğunu bildirdi.

BACAK UZUNLUĞU 5 İLA 6,5 METRE ARASINDA

Keşfedilen dinozorun boyunun 25 ila 30 metre arasında olduğu belirtilirken, 92 ila 96 milyon yıl önce yaşadığı tespit edildi.

Bacak uzunluğunun 5 ila 6,5 metre olduğu tespit edilen dinozorun daha önce tespit edilen Brachiosaurus ve Apatosaurus türlerine benzer olduğunun altı çizildi.

İLK PARÇASI 2007 YILINDA TESPİT EDİLDİ

İlk parçası 2007 yılında Eromanga Havzası'ndaki Cooper Creek yakınlarında keşfedilen türün geçtiğimiz günlerde de kürek kemikleri, uzuvları ve pelvik kemiklerinin bulunduğu belirtildi.

Dinozor araştırmasında yer alan paleontolog Robyn Mackenzie, dinozor kemiklerinin konumu, boyutu ve kırılganlığının, kalıntıların daha önce bilinmeyen bir türe ait olduğunun resmi olarak belirlenmesinde gecikmeye neden olduğunu söyledi.

AĞIRLIĞI YAKLAŞIK 67 TON

Mackenzie, “Böyle büyük, kırılgan kemiklerin incelenmesi ve temizlenmesi kelimenin tam anlamıyla yıllar aldı” dedi.

Eromanga Havzası'nda yaklaşık 15 dinozorun kalıntılarının bulunduğu açıklanırken Cooper'ın uzuvlarının uzunluklarına ve çevrelerine dayanarak dinozorun yaklaşık 67 ton ağırlığında olduğunun tahmin edildiği bildirildi.