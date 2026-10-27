Dünyanın en büyük elektrikli gemisi sefere başladı: 2.100 yolcu ve 225 araç taşıyor
27.10.2026 04:17
Dünyanın en büyük elektrikli gemisi sefere çıktı.
130 metre uzunluğundaki China Zorrilla, Arjantin ile Uruguay arasında ticari seferlerine başladı. Bataryalarla çalışan feribot, aynı anda 2.100 yolcu ve 225 araç taşıyabiliyor.
Elektrikli ulaşımın en büyük örneklerinden biri yolcu taşımaya başladı. Avustralyalı Incat Tasmania’nın Buquebus için inşa ettiği China Zorrilla, Buenos Aires ile Uruguay’ın Colonia del Sacramento kenti arasındaki ilk ticari yolculuğunu tamamladı.
İnşaat döneminde “Hull 096” adıyla bilinen geminin hizmete girişi, 21 Ekim’de Buenos Aires’te düzenlenen resmi tanıtımın ardından gerçekleşti. Üretici Incat, China Zorrilla’yı dünyanın en büyük bataryalı elektrikli gemisi olarak tanımlıyor.
130 METRELİK FERİBOT İKİ ÜLKEYİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR
Yaklaşık 130 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip feribot, Rio de la Plata üzerinden Arjantin ile Uruguay arasında çalışıyor. Yolcu taşımacılığının yanında otomobilleri de karşı kıyıya ulaştıran gemi, tam kapasitede 2.100 yolcu ve 225 araç alabiliyor.
Arjantin hükümetinin açıklamasında da dünyanın en büyük tamamen elektrikli feribotu olarak tanıtılan proje, iki ülke arasındaki ulaşımı güçlendirmeyi amaçlıyor. Geminin işletmeye alınmasına, her iki terminaldeki yüksek güçlü şarj altyapısı yatırımları eşlik ediyor.
BATARYALARIN AĞIRLIĞI 250 TONU AŞIYOR
China Zorrilla’nın enerji depolama sistemi 40 MWh’nin üzerinde kapasiteye sahip. Bataryaların toplam ağırlığı ise 250 tonu aşıyor. Bu sistem, geminin hareketini sağlayan elektrik tahrikli sekiz su jetini besliyor.
Batarya kapasitesini otomobillerle karşılaştırmak gerekirse 40 MWh, 40 bin kWh’ye karşılık geliyor. Bu da 80 kWh bataryalı yaklaşık 500 elektrikli otomobilin toplam kapasitesine denk geliyor.
ŞARJ ALTYAPISI GEMİ KADAR ÖNEMLİ
Feribotun düzenli sefer yapabilmesi için Buenos Aires ve Colonia del Sacramento terminallerinde özel şarj sistemleri kuruldu. Böylece gemi, iki kıyı arasında yolcu ve araç taşırken liman duraklamalarında yeniden enerji alabiliyor.
Projede şarj bağlantısı teknolojisini sağlayan Zinus, gemideki bağlantı ünitesiyle kıyıdaki şarj kulesini bir araya getiren otomatik bir çözüm geliştirdi. Bu düzenek, büyük batarya sisteminin liman altyapısına bağlanmasını ve şarj edilmesini sağlıyor.
BAŞLANGIÇTA LNG İLE ÇALIŞMASI PLANLANIYORDU
Alüminyum katamaran gövdeli China Zorrilla, ilk tasarımında LNG ile çalışacak bir gemi olarak düşünülmüştü. Ancak proje daha sonra tamamen bataryalı elektrikli tahrike dönüştürüldü.
Geminin adı ise hem Uruguay’da hem de Arjantin’de tanınan oyuncu ve yönetmen Concepción “China” Zorrilla’nın adını taşıyor. Böylece iki ülke arasında çalışan gemide, bölgenin ortak kültürel hayatından bir isme yer veriliyor.
DAHA AZ MOTOR GÜRÜLTÜSÜ VE TİTREŞİM
Incat yönetimine göre elektrikli tahrikin yolcular açısından en belirgin farklarından biri, geleneksel dizel motor gürültüsü ve titreşiminin ortadan kalkması. Buquebus da geminin seyir sırasında doğrudan egzoz emisyonu üretmediğini vurguluyor.
China Zorrilla’nın ardından benzer büyüklükte başka elektrikli feribotlar da hazırlanıyor. Incat, Danimarkalı işletmeci Molslinjen için Kattegat hattında kullanılmak üzere üç adet 129 metrelik elektrikli feribot inşa ediyor. Böylece büyük kapasiteli bataryalı yolcu gemileri, farklı bölgelerdeki düzenli deniz ulaşımına da girmeye hazırlanıyor.