Dünyanın en büyük elektrikli gemisi sefere başladı: 2.100 yolcu ve 225 araç taşıyor

ŞARJ ALTYAPISI GEMİ KADAR ÖNEMLİ

Feribotun düzenli sefer yapabilmesi için Buenos Aires ve Colonia del Sacramento terminallerinde özel şarj sistemleri kuruldu. Böylece gemi , iki kıyı arasında yolcu ve araç taşırken liman duraklamalarında yeniden enerji alabiliyor.

Projede şarj bağlantısı teknolojisini sağlayan Zinus, gemideki bağlantı ünitesiyle kıyıdaki şarj kulesini bir araya getiren otomatik bir çözüm geliştirdi. Bu düzenek, büyük batarya sisteminin liman altyapısına bağlanmasını ve şarj edilmesini sağlıyor.

BAŞLANGIÇTA LNG İLE ÇALIŞMASI PLANLANIYORDU

Alüminyum katamaran gövdeli China Zorrilla, ilk tasarımında LNG ile çalışacak bir gemi olarak düşünülmüştü. Ancak proje daha sonra tamamen bataryalı elektrikli tahrike dönüştürüldü.

Geminin adı ise hem Uruguay’da hem de Arjantin’de tanınan oyuncu ve yönetmen Concepción “China” Zorrilla’nın adını taşıyor. Böylece iki ülke arasında çalışan gemide, bölgenin ortak kültürel hayatından bir isme yer veriliyor.



DAHA AZ MOTOR GÜRÜLTÜSÜ VE TİTREŞİM

Incat yönetimine göre elektrikli tahrikin yolcular açısından en belirgin farklarından biri, geleneksel dizel motor gürültüsü ve titreşiminin ortadan kalkması. Buquebus da geminin seyir sırasında doğrudan egzoz emisyonu üretmediğini vurguluyor.

China Zorrilla’nın ardından benzer büyüklükte başka elektrikli feribotlar da hazırlanıyor. Incat, Danimarkalı işletmeci Molslinjen için Kattegat hattında kullanılmak üzere üç adet 129 metrelik elektrikli feribot inşa ediyor. Böylece büyük kapasiteli bataryalı yolcu gemileri, farklı bölgelerdeki düzenli deniz ulaşımına da girmeye hazırlanıyor.