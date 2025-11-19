Dünyanın en büyük hava aracı "Pathfinder 1" test uçuşu yaptı

Google’ın kurucularından Sergey Brin’in ortağı olduğu LTA Research tarafından geliştirilen dünyanın en büyük hava aracı Pathfinder 1, ABD'nin San Francisco eyaleti semalarında görüntülendi.

Helyumla havalanan dev hava gemisi, şehir üzerinde test uçuşu yaptı.

"N125LT" olarak da bilinen hava gemisi, 406,5 feet (yaklaşık 124 metre) uzunluğu ve 66 feet (yaklaşık 20 metre) genişliğiyle dünyanın en büyük uçağı.

Pathfinder 1, şirketin test uçuşu olarak adlandırdığı uçuş kapsamında, yerel saatle sabah 9:30 civarında Mountain View'daki Moffett Federal Havaalanı'ndan havalandı. FlightRadar24'e göre, öğleden sonra körfezin güneydoğu ucunda havada kaldı.

Prototip hava gemisi elektrikli yapıda. Helyum gibi basınçlı bir gazla şeklini koruyan ve bir iskelete sahip olmayan zeplinlerden farklı olarak, rijit (sert yapılı) bir hava gemisi dış bir gövde iskeleti üzerine inşa edilmiş.

Pathfinder 1, 2023 yılında kapalı alanda serbest uçuş gerçekleştirmişti. Bu araç mühendislik açısından bir dönüm noktası sayılıyor.

Mayıs ayında hava gemisi ilk kez San Francisco Körfezi’nin üzerinde uçtu. Ardından daha uzun uçuşlara ve daha karmaşık manevralara izin veren genişletilmiş bir uçuşa elverişlilik sertifikası aldı. Geçen ay ise ekip onu Golden Gate Köprüsü’nün üzerinden uçurdu.