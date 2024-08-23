Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu: Değeri 1 milyar lira

Botsvana'da dünyanın en büyük ikinci elması bulundu. 2 bin 492 karatlık devasa elmas Karowe Elmas Madeni'nde x-ray algılama teknolojisi kullanılarak keşfedildi. Taş, karat bakımından 1905 yılında Güney Afrika'da keşfedilen 3 bin 16 karatlık Cullinan Elması'ndan sonra ikinci sırada yer alıyor. İngiliz Financial Times gazetesi uzmanlara dayanarak taşa 40 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 36 milyon TL) fiyat biçti.

Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu: Değeri 1 milyar lira

Kanadalı madencilik şirketi Lucara Diamond, Botsvana'da dünyanın en büyük ikinci elması olan 2 bin 492 karatlık devasa bir elmas keşfedildiğini duyurdu.

İngiliz Financial Times gazetesi uzmanlara dayanarak taşa 40 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 36 milyon TL) fiyat biçti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, elmasın Botsvana'nın kuzeydoğusundaki Karowe Elmas Madeni'nde x-ray algılama teknolojisi kullanılarak keşfedildiği belirtildi.

EN BÜYÜK ELMAS 3 BİN KARAT

Lucara, buluntu için bir değer vermedi veya kalitesinden bahsetmedi. Ancak taş, karat bakımından 1905 yılında Güney Afrika'da keşfedilen 3 bin 16 karatlık Cullinan Elması'ndan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Lucara Başkanı William Lamb yaptığı açıklamada, “2 bin 492 karatlık bu olağanüstü elması bulduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Şirket tarafından yayınlanan resimler elmasın bir avuç içi kadar büyük olduğunu gösteriyor.

EN BÜYÜK KABA ELMASLARDAN BİRİ

Açıklamada, bu buluntunun “şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük kaba elmaslardan biri” olduğu belirtildi.

Perşembe günü açıklanan bulgudan önce Botsvana'da keşfedilen en büyük elmas, 2019 yılında Lucara tarafından Karowe madeninde çıkarılan ve Sewelo adı verilen 1 bin 758 karatlık bir taştı.

Lucara 2021 yılında Botsvana'da aynı x-ray teknolojisini kullanarak 1 bin 174 karatlık bir elmas taşı bulmuştu.

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