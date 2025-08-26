Dünyanın en büyük mayın sahası: "Herkes her an ölebilir"

Ukrayna’nın Rus sınırına 50 kilometreden daha az mesafede bulunan Şostka kenti, işgalin ilk aylarında ablukaya alınmıştı. O günden bu yana da Rus ordusunun sürekli bombardıman ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya.

Ancak saldırılar dursa bile, çok daha uzun süre kalacak görünmez bir tehlike var: patlamamış mühimmat.

Bugün Ukrayna, dünyanın en yoğun şekilde mayınlanmış ülkelerinden biri. Ülkenin dörtte biri patlayıcılarla kirlenmiş durumda. Bu bölge İngiltere’den daha büyük bir alanı kaplıyor.

GÜNDELİK HAYATIN ORTASINDA ÖLÜM RİSKİ



Şostka ve bağlı bulunduğu Sumi bölgesinde yollar, ormanlar ve tarlalar artık güvenli değil. Patlamamış mayınlar ve mühimmat, köylülerin yıllardır kullandığı yolları kapatıyor, çocukların oyun oynadığı alanları ölümcül bir tuzağa çeviriyor.



The Guardian gazetesine konuşan 21 yaşındaki patlayıcı uzmanı Yelyzaveta Kyseliova, “Bir süre önce üzerimizden 40 İHA geçti. Artık bu İHA’lar mayın da bırakabiliyor. Hemen patlamasa bile, her an infilak edebilir” diyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MAYIN SAHASI

Birleşmiş Milletler uzmanı Paul Heslop’a göre Ukrayna topraklarında şimdiden 1 milyondan fazla mayın bulunuyor.

Rus güçleri geri çekilirken birçok bölgeyi tuzaklarla doldurdu. Üstelik sadece piyade mayınları değil, araçları hedef alan büyük basınç plakalı mayınlar da kullanıldı.



Savaş alanlarında patlamamış top mermileri, roketler ve havanlar da yaygın. Uzmanların önünde daha önce görülmemiş büyüklükte ve karmaşıklıkta bir temizleme operasyonu var.

Resmi verilere göre işgalin başlamasından bu yana mayın ve patlamamış mühimmat nedeniyle yaklaşık bin kişi yaralandı, 359 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında en az 18 çocuk bulunuyor.