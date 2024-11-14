Dünyanın en büyük mercanı bulundu!

Bilim insanları, Solomon Adaları'nda dünyanın en büyük mercanını keşfetti.



Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında yer alan Solomon Adaları'nda şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük mercan bulundu. Mega mercanın 300 yıldan daha eski olabileceği öngörülüyor.



Dünyanın en büyük mercanını, Pasifik'in ücra köşelerini iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini görmek için ziyaret eden bir National Geographic gemisinde çalışan kameraman buldu. National Geographic ekibinden Manu San Felix, “Haritada gemi enkazı olduğu belirtilen bir yerde dalış yaptım ve sonra bir şey gördüm” dedi.

"SAĞLIKLARI OLDUKÇA İYİ"



Felix, Solomon Adaları'ndaki mercanları görmenin, su altında bir katedral görmek gibi olduğunu belirterek, "Çok duygusaldı. Yüzlerce yıldır aynı yerde kalmış ve varlığını sürdürmüş bir şeye karşı büyük bir saygı duydum” diye konuştu.



National Geographic araştırma gezisinde mercan bilimci olarak görev alan Eric Brown ise mercanların sağlığının oldukça iyi göründüğünü belirtti.



Bilim insanları, mercanı su altında özel bir mezura ile ölçtü. Keşif yapılan mercanın, 34 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde olduğu kaydedildi.



Keşif, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı’nın (COP29) Azerbaycan'ın Bakü kentinde yapılmasıyla aynı zamanda duyuruldu. Zirvede konuşan Solomon Adaları İklim Bakanı Trevor Manemahaga, keşfedilen mercanın önemine vurgu yaparak, "Dünyanın burasının özel bir yer olduğunu bilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.