Dünyanın en büyük nükleer santrali için son gün bugün

Dünyanın en büyük nükleer enerji santrali olarak kabul edilen Kashiwazaki-Kariwa, 2011’deki Fukuşima felaketinden bu yana ilk kez yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

Santralin Japon işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO), bugün son onayın alınmasının ardından reaktörün devreye sokulacağını açıkladı.

Santralin bulunduğu Niigata eyaletinin valisi, geçen ay yeniden başlatmaya onay verdi. Ancak bölgede kamuoyu bu karara karşı ikiye bölünmüş durumda.

PROTESTOLAR GÖLGESİNDE HAZIRLIK

TEPCO, sabah yapılan açıklamada “hazırlıkların sürdüğünü, saat 19.00’dan sonra kontrol çubuklarının çıkarılarak reaktörün çalıştırılmasının planlandığını” duyurdu.

Bir gün önce, çoğu yaşlı birkaç düzine kişi dondurucu soğuğa rağmen santral girişinde protesto düzenledi. 73 yaşındaki bölge sakini Yumiko Abe, “Tokyo’nun elektriği burada üretiliyor, peki neden riski biz alıyoruz? Bunun hiçbir mantığı yok.” dedi.

Eylül ayında yapılan bir ankete göre bölge halkının yaklaşık yüzde 60’ı santralin yeniden açılmasına karşı çıkarken, yüzde 37’si destekliyor.

TEK REAKTÖRLE BAŞLAYACAK

Kashiwazaki-Kariwa, yedi reaktörlü yapısıyla dünyanın en yüksek kurulu gücüne sahip nükleer tesisi konumunda. Ancak bugün yalnızca bir reaktör yeniden çalıştırılacak.

Santral, 2011’de büyük deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima Nükleer Santrali'nde üç reaktörün erimesine yol açan felaket sonrası, Japonya’nın nükleer santralleri devre dışı bırakmasıyla kapatılmıştı.

GÜVENLİK KAYGILARI SÜRÜYOR

Yaklaşık 15 yıl geçmesine rağmen Fukuşima’daki durumun hala tam kontrol altına alınamadığını savunan göstericiler, TEPCO’nun geçmişteki örtbas skandallarına ve küçük kazalara dikkat çekiyor.

Santral kompleksine 15 metre yüksekliğinde tsunami duvarı, yükseltilmiş acil güç sistemleri ve ek güvenlik önlemleri eklense de muhalifler yeterli olmadığını savunuyor.

DEPREM VE ARDINDAN GELEN SKANDALLAR

Muhalifler tarafından sunulan itiraz dilekçesnde santralin aktif fay hattı üzerinde bulunduğu ve 2007’de güçlü bir depremden etkilendiği hatırlatıldı. “Öngörülemeyen bir depremin yeniden vurmayacağına dair korkuyu ortadan kaldıramayız” denildi.

Son haftalarda Japon nükleer sektöründe başka sorunlar da gündeme geldi. Chubu Electric Power’ın sismik riskleri düşük göstermek için veri tahrif ettiği ortaya çıkarken, Kashiwazaki-Kariwa’da bir alarm sisteminin test sırasında arızalandığı açıklandı.