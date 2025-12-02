Dünyanın en büyük nükleer santrali yeniden faaliyete geçiyor

Dünyanın en büyük nükleer santrali Kashiwazaki-Kariwa, yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

Tokyo’dan üst düzey bir iş heyeti, dün santrali ziyaret etti ve bugün tesiste güvenlik tatbikatı gerçekleştiriliyor.

Japon Denizi kıyısında, Tokyo’nun yaklaşık 300 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kashiwazaki-Kariwa tesisi, 2011’de meydana gelen güçlü tsunaminin Fukuşima Daiichi reaktörünü tahrip etmesinin ardından kapatılmıştı. Tesis, Fukuşima’nın da işletmecisi olan Tokyo Electric Power Company (TEPCO) tarafından yönetiliyor.

Tatbikatlar, TEPCO’nun santrali yeniden devreye sokma çabalarının bir parçası olan geniş kapsamlı bir halkla ilişkiler kampanyası kapsamında düzenlendi. Bugün düzenlenecek meclis oturumunda santralin kısmi yeniden başlatılmasına yeşil ışık verilip verilmeyeceği belli olacak.

FUKUŞİMA FELAKETİNDEN SONRA BİR İLK

Yaklaşık 80 bin kişinin yaşadığı Kashiwazaki şehri ve Kariwa köyünün çoğunlukla sakin kıyı bölgesi, santralin 6 numaralı ünitesinin yeniden açılmasının TEPCO için Fukushima felaketinden bu yana bir ilk olacağı için yeniden dikkat çekiyor. TEPCO Başkanı Tomiaki Kobayakawa, “Japonya’nın sınırlı kaynakları olduğu için nükleer enerjinin kullanımı vazgeçilmezdir” dedi. Kobayakawa, şunları ekledi: “Kazanın sorumlusu olan Tokyo Electric Power Company, güvenliği sağlam bir şekilde tesis etmeli ve oluşturduğumuz güvenlik önlemlerinin yerel topluluklar ve genel kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamalıdır."

“HÂLÂ EVLERİNE DÖNEMEYEN İNSANLAR VAR”

Kashiwazaki kent meclis üyesi Yukihiko Hoshino ise yerel halkın endişelerine dikkat çekiyor. Hoshino, “Yerel halk arasında en büyük endişe aynı: Bir kaza olursa ne olacak? En büyük kaygı, insanların tahliye edilip edilemeyeceği” diyerek, santralin yeniden çalıştırılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Fukuşima öncesinde işletmede olan 54 reaktörden, geriye kalan 33 çalışabilir reaktörün 14’ü yeniden devreye alındı. Japonya Sanayi Bakanlığı, yalnızca 6 No’lu ünitenin bile enerjiye aç Tokyo bölgesindeki arz-talep dengesini yüzde 2 iyileştirebileceğini savunuyor.

“İnsanlar sanki Fukushima Daiichi nükleer felaketi sona ermiş gibi konuşuyor, ancak felaket hâlâ sürüyor" diyen Hoshino, "Sorunlar çözülmedi. Hâlâ evlerine dönemeyen insanlar var. Bunların hiçbirinin gerçekten çözüme kavuşmamış olmasından, gereken her şeyin öğrenilmediği anlaşılıyor” diye ekledi.

TEPCO, 1986’daki Çernobil’den bu yana dünyanın en kötü nükleer kazası olarak görülen Fukushima Daiichi felaketinin tazminat ödemelerini yapmaya devam ediyor.