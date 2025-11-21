Dünyanın en büyük nükleer santraline yeniden başlatma onayı

Japon yerel makamları, 2011 Fukuşima felaketinden bu yana kapalı olan dünyanın en büyük nükleer santralinin yeniden devreye alınmasına onay verdi.

Niigata eyaletinin valisi Hideyo Hanazumi, Kashiwazaki-Kariwa nükleer santralinin yeniden çalıştırılmasını “onaylayacağını” açıkladı. Santral, yeniden başlatılmadan önce Japon nükleer düzenleyicisinden nihai izin alacak.

2011’de yaşanan büyük deprem ve tsunaminin, Fukuşima’daki üç reaktörde erimeye yol açması sonrası Japonya nükleer enerjiye ara vermiş ve tüm reaktörlerini kapatmıştı.

Ancak kaynak sıkıntısı yaşayan ülke, fosil yakıtlara ağır bağımlılığı azaltmak, 2050’de karbon nötr olma hedefini tutturmak ve yapay zeka kaynaklı artan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiyi yeniden canlandırmak istiyor.

Fukuşima sonrası getirilen sıkı güvenlik standartlarının ardından, çoğu batı ve güney bölgelerinde olmak üzere 14 reaktör yeniden çalışmaya başladı.

YENİDEN AÇILACAK İLK TEPCO SANTRALİ

Japon Denizi kıyısında, Kore Yarımadası’na bakan bin dönümlük Kashiwazaki-Kariwa kompleksi, Fukuşima operatörü Tepco’nun felaketten bu yana yeniden devreye alacağı ilk santral olacak.

Dev tesis, olası tsunamilere karşı 15 metrelik bir duvar, yüksek zemine kurulmuş yeni yedek güç sistemleri ve diğer güvenlik iyileştirmeleriyle donatıldı.

2011 depremi ve tsunamisinde yaklaşık 18 bin kişi hayatını kaybetmişti. Felaket öncesi nükleer enerji, Japonya’nın elektrik üretiminin yaklaşık üçte birini sağlıyordu.