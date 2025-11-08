Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi

Bilim dünyası örümceklerin gizemli yaşamına dair çarpıcı bir keşfe imza attı. Ekim ayında yayımlanan bir makaleye göre araştırmacılar, şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük örümcek ağını buldu.

Uluslararası bir mağara kâşifleri ve bilim insanları ekibi, bu “örümcek süperşehri”ni ilk olarak 2022’de Yunanistan–Arnavutluk sınırındaki Kükürt Mağarası’nda keşfetti. Araştırma yaklaşık 3 yıl sürdü.

100 metrekareden büyük olan bu ağın yaklaşık 110 bin örümceğe ev sahipliği yaptığını tahmin ediyor.

"OLAĞANÜSTÜ"

Ağda, yüzeyde yaşayan akrabalarından genetik olarak farklı iki örümcek türü bulunuyor. Araştırmacılar normalde yalnız yaşayan bu örümceklerin ilk kez koloniler halinde bir arada bulunduğunu gözlemlediklerini belirterek bu durumu “olağanüstü” olarak nitelendiriyor.

BOLCA BESİN VAR

Bilim insanlarına göre kükürt mağarasının örümcekler için bu kadar cazip olmasının nedeni, mağaranın derinliklerinde yaşayan çok sayıda tatarcık (küçük sinek) olması. Bu da örümcekler için bol miktarda besin kaynağı sağlıyor.