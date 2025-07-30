Dünyanın en büyük şantiyesinde bu kez de mega liman inşa edildi

Dünyanın en büyük şantiyesi Neom'da inşa edilen mega liman, Kızıldeniz ticaret rotalarını önemli ölçüde kısaltan yeni bir koridor ile operasyonel hale gelmeye yaklaşıyor.

Pilot uygulama, gecikmeler ve maliyet aşımlarına ilişkin artan denetimlere rağmen Suudi Arabistan’ın Neom’u hızla ilerletme çabasını ortaya koyuyor.

Liman, krallığın kendisini küresel bir lojistik merkezi hâline getirmeyi ve petrole bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Vizyon 2030 planlarının merkezinde yer alıyor.

İLK SEVKİYAT RESMEN DUYURULDU

Mısır’dan Irak’a Neom Limanı üzerinden yapılan ilk deneme sevkiyatı resmen duyuruldu. Bu sevkiyat, transit sürelerini ve lojistik maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Yeni liman kenti, Asya, Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlayan dünyanın en yoğun deniz ticaret rotalarından birinde stratejik bir konuma sahip.

TRANSİT SÜRESİNİ YÜZDE 50 AZALTTI

Şirket bu hafta yaptığı açıklamada, “Bu pilot uygulama, Mısır’dan gelen transit süresini yüzde 50’den fazla azalttı” dedi. Açıklamada ayrıca, Neom Limanı üzerinden Irak’a dünya çapında ticaretin önünün açıldığı belirtildi.

Yeni liman, 2022 yılında yönetimi Neom’a devredilen mevcut Duba Limanı’nın bir üst versiyonu niteliğinde.