'Dünyanın en büyük uçağı' da bombaların hedefi oldu

Ukrayna devlet uçak üretim ve servis firması Antonov’un, Ukrayna dilinde "Hayal" anlamına gelen "Mriya" isimli An-225 tipi uçağının Gostomel havaalanında Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi.

Dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı olan An-225, Sovyetler Birliği döneminde ilk olarak uzay mekiği taşıyıcısı olarak düşünülmüştü.



Sovyetlerin dağılmasıyla bu proje sona ermişti. 2000 yılında bu yana An-225 kargo uçağı olarak kullanılıyordu.

Tonlarca malzeme taşıyabilen "Mriya" pandemi sürecinde de aktif olarak kullanılmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Bu gördüğünüz dünyanın en büyük uçağıydı. Mriya yani Ukrayna dilinde rüya demek. Rusya bizim Mriya’mızı yok etmiş olabilir ancak güçlü, özgür, demokratik bir Avrupa devleti olma hayalimizi asla yıkamayacak. Galip gelen biz olacağız” dedi.