Dünyanın en büyük uçak gemisi bozuk tuvaletlerle İran yolunda
26.02.2026 14:25
İran'daki son görevlendirme, denizciler için gemide geçirecekleri süreye 11 ay daha ekleyebilir.
Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Ortadoğu'daki askeri yığınağa katılmak için bulunduğu Girit’teki üsten ayrıldı. Gelişme, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerin başladığı gün yaşandı.
Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford perşembe günü Girit’teki Souda Körfezi'nden ayrıldı.
Gemi pazartesi gününden bu yana söz konusu ABD deniz üssünde bulunuyordu. Atina’daki ABD Büyükelçiliği, uçak gemisinin varlığına ilişkin soruları yorum yapmadan Washington’daki Pentagon’a yönlendirdi.
11 AY DAHA DENİZDE KALABİLİRLER
Gemideki denizciler Haziran ayından beri denizde bulunuyor. Başlangıçta Akdeniz'de bir görevdeydiler. Ancak Pentagon onları önce Venezuela'ya ve daha sonra tekrar Basra Körfezi'ne yönlendirdi.
Son görevlendirme, koşullarının giderek kötüleştiği bildirilen denizciler için gemide geçirecekleri süreye 11 ay daha ekleyebilir.
USS Gerald R Ford, dokuz buçuk aydan daha uzun süre denizde kalırsa Covid salgını sırasında USS Abraham Lincoln tarafından kırılan Vietnam Savaşı sonrası rekorunu kıracak.
BOZUK TUVALETLER GÜNDEM OLDU
Sivil yolcu gemilerinden alınan ve donanma gemilerinde test edilmemiş yeni kanalizasyon sistemleri kuruldu. Bu sistemler, daha az su kullanmak üzere tasarlanmış, hassas bir vakum sistemine dayanıyor.
Venezuela'daki görev süresi boyunca, ortalama olarak günde bir kez bozuk bir tuvaletin tamiri için bakım çağrısı yapılması gerekiyordu.
Vakum tasarımı nedeniyle, tek bir arıza geminin o bölümündeki tüm tuvaletlerin vakum özelliğini kaybetmesine neden olabilir. Dar borular da devasa mürettebat için yetersiz kalıyor.
İddialara göre bakım ekibi gemideki sızıntıları tespit edip onarmak için günde 19 saat çalışıyor. Dört günden kısa bir sürede 205 arıza meydana geldi. Tıkanıklığı açmak için özel bir asitli yıkama işlemi gerekiyor ve bu işlemin her seferinde 400 bin dolara mal olduğu belirtiliyor.
NÜKLEER GÖRÜŞMELERLE AYNI GÜN
Uçak gemisinin hareketi, ABD ile İran arasında İran’ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmelerin Cenevre’de başlamasıyla aynı zamana denk geldi. Görüşmelere Umman Dışişleri Bakanı arabuluculuk ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl İran’a yönelik saldırı talimatı vermişti. Trump, Tahran’ın nükleer programı konusunda yeni bir anlaşmaya yanaşmaması halinde askeri seçenekleri yeniden devreye sokmakla tehdit ediyor.
BÖLGEDE İKİ UÇAK GEMİSİ VAR
Washington yönetiminin Ortadoğu’da bir uçak gemisi, dokuz destroyer ve üç diğer muharip gemi dahil olmak üzere bir düzineden fazla savaş gemisi bulunuyor. Bunlar arasında USS Abraham Lincoln da yer alıyor.
Onlarca savaş uçağı taşıyan ve binlerce denizciye ev sahipliği yapan iki ABD uçak gemisinin aynı anda Ortadoğu’da konuşlanması nadir görülen bir durum olarak değerlendiriliyor.