Dünyanın en büyük yolcu gemisinde su kaydırağı kırıldı: Dehşet anlarını yolcular anlattı

Önde gelen kruvaziyer şirketlerinden Royal Caribbean’a ait “Icon of the Seas” adlı dev kruvaziyerdeki su kaydırağında meydana gelen arıza, yolculara korku dolu anlar yaşattı.



Gemide, kaydırağın bir bölümünde akrilik camın çatlayarak keskin kenarlar oluşturduğu bildirildi. Çatlak kısa sürede büyüyerek büyük bir deliğe dönüştü ve içinden su fışkırmaya başladı. O sırada kaydıraktan kayan erkek yolcunun sırtında ve bacaklarında kesikler oluştu. Royal Caribbean yetkilileri, yaralı yolcunun delikten düşmediğini ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

"KAYDIRAĞI DURDURUN!"

Olay sırasında alt güvertelerde bulunan yolcular, “Aman Tanrım!” ve “Kaydırağı durdurun!” çığlıklarının yankılandığını anlattı.



Bazı yolcular, yetkililerin olay anında ve sonrasında bilgi vermediğini, bunun da kaydırak arızası ve yaralının durumu hakkında söylentilerin yayılmasına neden olduğunu söyledi.

"KOCAMAN BİR DELİK GÖRDÜK, SU AKIYORDU"



Dehşet anları sırasında gemide bulunan bir yolcu, “Kocaman bir delik gördük, su akıyordu. Oldukça rahatsız ediciydi” derken, başka bir yolcu olaydan sadece 20 dakika önce kaydıraktan indiğini belirtti. Bir diğer yolcu Sophia ise “Bir daha böyle bir kaydırağa binmem, kesinlikle hayır” diye konuştu.



Royal Caribbean, yaptığı açıklamada yaralıya tıbbi müdahalede bulunulduğunu, kaydırağın seferin geri kalanında kapalı kaldığını ve olayın üretim hatası, montaj sorunu ya da beklenmedik bir darbeyle mi ilgili olduğunun araştırıldığını duyurdu.



Gemideki diğer havuz ve su aktivitelerinin açık kaldığı, ancak olay sonrası güvenlik kontrollerinin artırıldığı belirtildi.



Şirket, UNILAD’a yaptığı ek açıklamada “Misafirlerimizin, mürettebatımızın ve ziyaret ettiğimiz toplulukların sağlık ve güvenliği en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.