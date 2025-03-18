Dünyanın en çirkin hayvanı olarak biliniyordu: Yılın Balığı Ödülü'nü kazandı

Dünyanın en çirkin hayvanı olarak ün kazanan blobfish, Yeni Zelanda'da bu yılın balığı seçildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Blobfish (Psychrolutes marcidus), Yeni Zelanda ve Avustralya kıyılarındaki yüksek basınçlı deniz derinliklerinde yaşar ve bu zorlu yaşam koşullarına uyum sağlamak için benzersiz bir anatomik yapıya sahip.

Vücutları, suyun yoğunluğundan daha az yoğun olup, deniz tabanının üzerinde süzülebilmek için blob benzeri bir dokuya sahiptir. Bu tür, iskelet, kas ve pullardan yoksundur, yüzme kesesi yerine bu özgün yapıyı kullanır.

"BAŞARISIZ BİR TIBBİ DENEYİ ANDIRIYOR"



Dağlardan Denizlere Koruma Vakfı'ndan Konrad Kurta, blobfish'in 130 yıla kadar yaşayabildiğini ve oldukça yavaş büyüdüğünü belirtiyor. Ayrıca, bu balıkların yaşam tarzı oldukça ilginçtir; avlarını beklerken neredeyse hareketsiz kalırlar ve avlarının çok yakına gelmesini beklerler. Dişi blobfish'in tek bir yuvaya 100 bine kadar yumurta bırakıp, onları koruması da özelliklerinden biridir.

Blobfish, on yıl önce Yeni Zelanda'daki bir araştırma gemisinin mürettebatı tarafından fotoğrafının çekilmesinin ardından ün kazandı. Ayırt edici ve ilginç görünümü hızla internet kültüründe popülerleşti. Konrad Kurta, blobfish'in derin deniz basıncındaki haliyle normal bir balığa benzediğini, ancak yüzeye çıkarıldığında "başarısız bir tıbbi deneyi" andırdığını belirtiyor. Bu, ani basınç kaybının balığın şeklini bozmasından kaynaklanıyor.

YILIN BALIĞI YARIŞMASI

Yılın Balığı yarışması, 2020 yılında Yılın Kuşu yarışmasından ilham alınarak başlatıldı. Yarışmada en fazla oy 5 bin 583 oyla bu yıl kullanıldı. Blobfish, 1 bin 286 oy alarak yarışmanın galibi oldu ve turuncu roughy'i 300 oy farkla geride bıraktı.

