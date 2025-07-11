Dünyanın en çok kazanan mühendisi kim? Meta'dan rekor maaş aldı

Mark Zuckerberg’in şirketi Meta, rakibi Apple’dan ünlü bir yapay zeka uzmanını dudak uçuklatan bir maaş teklifiyle transfer etti.

Bloomberg’in haberine göre Çin kökenli Ruoming Pang, önümüzdeki “birkaç yıl içinde” Meta’daki yeni görevinden 200 milyon dolardan fazla kazanacak.

Bu "olağanüstü yüksek" maaş paketi, dünya çapındaki büyük bankaların CEO’luk görevleri de dahil olmak üzere kurumsal dünyadaki en yüksek kazançlar arasında yer alıyor.

"SÜPER ZEKA" LABORATUVARI

Pang, Meta’nın Kaliforniya merkezli olduğu düşünülen gizemli yeni “süper zeka” laboratuvarında üst düzey görev alacak.

Bu gizli departman, insan zekasından daha üstün yapay zeka sistemleri geliştirmeyi hedefliyor ve Meta’yı yapay zeka yarışında öne geçirmek istiyor.



Üstelik bu ekip, ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’dan ayrılan birçok eski çalışana da ev sahipliği yapıyor.

200 MİLYON DOLARLIK MAAŞ PAKETİ

Bloomberg’in haberine göre, Ruoming Pang’a verilecek 200 milyon dolarlık maaş paketi birkaç yıla yayılmış şekilde ödenecek.

Bu rakamın, Apple CEO’su Tim Cook dışındaki tüm Apple çalışanlarının maaşlarını geride bıraktığı belirtiliyor.

Paket yalnızca maaşı değil, performansa dayalı diğer finansal teşvikleri de içeriyor. Yani Pang bu paranın tamamını ancak şirkette uzun süre kalır ve hedeflenen başarıyı sağlarsa alabilecek.

Ruoming Pang, “seçkin bir mühendis”, “en iyi türden bir makine öğrenimi uzmanı” ve “mükemmel yazılım becerilerine sahip biri” olarak tanımlanıyor.

2006’da Princeton’dan mezun olduktan sonra, 15 yıl boyunca Google’da baş yazılım mühendisi olarak çalıştı. 2021’de Apple’a geçti ve şimdi Meta’ya katıldı.

META, "SÜPER ZEKA" AVINDA

Meta’nın, yapay zeka alanında öne geçmek için göz kamaştırıcı maaş teklifleriyle yüksek profilli uzmanların peşine “agresif bir şekilde” düştüğü belirtiliyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg şirketin yapay zeka çalışmalarını “Meta Süperzeka Laboratuvarları” adı altında yeniden yapılandırdı.

Amaçları ise, görevleri insanlardan daha iyi yerine getirebilen yapay zeka sistemleri geliştirmek — yani gelecekte çevrimiçi sohbet robotlarının hiçbir hata yapmadığı bir dönemin kapısını aralamak.