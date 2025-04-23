Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri belli oldu

Dünyada geçen yıl en çok kitap okunan ülkeler arasında ABD ve Hindistan başı çekerken, en az kitap okunan ülke Afganistan oldu.

World Population Review ile CEO World Magazine'in verilerine göre 2024'te en çok kitap okunan ülkeler listesinde ABD ve Hindistan ilk sırada yer aldı.

ABD'de kişi başına yılda ortalama 357 saat kitap okunurken, bu da yılda yaklaşık 17 kitaba denk geldi. Bu veri, listenin son sırasındaki Afganistan'da yılda yaklaşık 3 kitaba eşit oldu.



Listenin ikinci sırasında yer alan ve kişi başı okunan ortalama kitap sayısının 16 olduğu Hindistan'da kitap okumaya ayrılan saat kişi başı yıllık yaklaşık 352'yi bulurken, üçüncü sırada bulunan İngiltere'de ise yıllık 343 saat kitap okundu.



ABD, Hindistan ve İngiltere'den sonra Fransa ve İtalya dünyada en çok kitap okunan ülkeler arasında sayıldı.



Bu sıralamayı Kanada, Rusya, Avustralya, İspanya, Hollanda ve İsviçre takip etti. Kitaplara en az zaman ayrılan ülkeler arasında Afganistan, Brunei, Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.



EN ÇOK HANGİ KİTAPLAR OKUNUYOR?



Tüm zamanların en çok okunan kitaplarının başında Kur'an-ı Kerim ve İncil geliyor.



21. yüzyılın en çok ses getiren kitapları arasında kabul edilen JK Rowling'in yazdığı "Harry Potter Serisi" ve JRR Tolkien'in yazdığı "Yüzüklerin Efendisi" dünyada en çok okunan kitaplar arasında ön sırada yer alıyor.



Dünya edebiyatının başyapıtları arasında Miguel de Cervantes'in romanı Don Kişot'un yanı sıra Charles Dickens tarafından kaleme alınan "İki Şehrin Hikayesi", Antoine de Saint-Exupery'nin yazdığı "Küçük Prens", Victor Hugo'nun eseri "Sefiller" ve Fyodor Dostoyevski'nin kaleme aldığı "Suç ve Ceza" gösteriliyor.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un beyanlarından derlenen "Başkan Mao'dan Seçme Sözler" de popüler kitaplar arasında bulunuyor.