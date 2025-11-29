Dünyanın en çok satan uçağında yazılım sorunu uçuşları aksatıyor. THY güncellemeye başladı

Dünyanın dört bir yanındaki havayolları, havacılık devi Airbus’ın A320 tipi uçaklarda yazılım güncellemesi gerekebileceğine ilişkin uyarısının ardından cumartesi günü yeni gecikme ve iptaller açıkladı.

Airbus, JetBlue’nun Ekim ayında yaşadığı teknik arızayı değerlendirdikten sonra müşterilerine “derhal ihtiyati tedbir alınması” çağrısı yaptı. Şirket, “Yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol sistemlerinde kritik verileri bozabileceğini” belirterek 6 bine kadar A320 ailesi uçağının etkilenmiş olabileceğini bildirdi.

BİN UÇAKTA HAFTALARCA SÜREBİLİR

Çoğu uçakta yazılım değişikliğinin birkaç saat süreceği ifade edilirken, yaklaşık bin uçakta işlemin haftalar alabileceği belirtildi.

Air France havayolu şirketi, cuma günü 35 uçuşu iptal etmişti. Kolombiyalı Avianca, filosunun yüzde 70’inin Avrupa merkezli üreticinin yazılımındaki sorun nedeniyle etkilendiğini duyurdu.

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), Airbus’tan bilgilendirildiklerini belirterek önlemlerin “kısa vadede uçuş programlarında aksamaya yol açabileceğini ancak güvenliğin her şeyden önce geldiğini” vurguladı.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada 8 adet A320 tipi uçağın bu kapsamda değerlendirilmiş olduğu belirtildi. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ilgili uçakların emniyetli bir şekilde tekrar servise döneceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

30 Ekim’de yaşanan olay uyarıların merkezinde bulunuyor. JetBlue’ya ait bir A320, Cancun–Newark uçuşu sırasında bilgisayar arızası sonucu aniden irtifa kaybetmiş, uçak Tampa’ya acil iniş yapmıştı. ABD basını, bazı yolcuların yaralandığını bildirdi.

JetBlue, olayla ilgili yorum yapmasa da A320 ve A321 modellerinde gerekli güncellemeleri başlattığını söyledi.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ETKİLENDİ

American Airlines, yaklaşık 340 uçağı kapsayan güncellemelerin büyük bölümünü cumartesiye kadar tamamlamayı beklediğini ve bu süreçte “birkaç gecikme” yaşanacağını belirtti.

United Airlines, başlangıçta etkilenmediğini açıklasa da altı uçakta sorun tespit ettiğini ve bazı küçük aksamalar beklediğini duyurdu. Delta Air Lines, güncellemelerin cumartesi sabahına kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

1988’den bu yana üretilen A320, dünyanın en çok satan yolcu uçağı konumunda. Airbus, eylül sonunda 12 bin 257 adet A320 sattı. Boeing 737’nin satış adedi ise 12 bin 254 olarak kayda geçti.