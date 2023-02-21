Dünyanın en çok suç işlenen kenti: 10 şehirden 9'u Meksika'da

Meksika'nın Colima kenti, 2022'de her 100 bin kişi başına 181,94 cinayet ile dünyada en fazla suç işlenen şehir olarak kayıtlara geçti. Hazırlanan raporda en fazla cinayetin işlendiği 10 şehirden 9'unun Meksika'da yer aldığı belirtildi.

Dünyanın en çok suç işlenen kenti: 10 şehirden 9'u Meksika'da
Meksikalı askerler Colima kentinde devriye görevinde (Kaynak: AFP)

Kamu Güvenliği ve Ceza Hukuku Halk Konseyinin (CCSPJP) yayımladığı raporda, genelinde en çok suç işlenen 50 kent listelendi.

Raporda, Colima'nın geçen yıl her 100 bin kişi başına 181,94  ile liste başı olduğu belirtildi.

 6 yıldır dünyanın en tehlikeli kentlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nüfusu 300 binin üzerinde ve suç oranı yüksek 50 kentin listelendiği rapora Meksika'dan 17 kent girerken dünyada en yüksek suç oranına sahip 10 şehirden 9'u yine bu ülkeden oldu.

Raporda, ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerinin eylemlerine göz yumduğu ve böylece suç örgütlerine hareket alanı açtığı iddia edilen mevcut hükümet eleştirildi.

EL SALVADOR VE GUATEMALA'DA ORAN DÜŞTÜ

Raporda "Şu an Meksika'da olduğu gibi suçluların rahatça şiddeti benimsemesine ve bunu açıkça yapmasına izin veren kamu güvenliği politikası uygulayan başka bir ulusal hükümet yok." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu suçlara karşı önlem alan ülkelerde dikkate değer ilerleme kaydedildiği vurgulanan raporda, geçmişte dünyada en çok şiddet işlenen ülkelerden El Salvador ve Guatemala'nın etkili önlemlerle cinayet oranlarını düşürdüğü belirtildi.

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