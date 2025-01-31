Dünyanın en derin metrosu: Yerin 116 metre altında yer alıyor

Hongyancun İstasyonu, Chongqing Raylı Sistemi'nin 9. hattı üzerinde, sürekli eğimli yolları ve yokuşlarıyla tanınan bir bölgede konumlanıyor. İstasyonun inşası sırasında, işçilerin istasyonun altından tepeye tırmanmasının 38 dakika sürdüğü belirtilmişti. Yolcular, platforma ulaşmak için sekiz adet yürüyen merdiven kullanmak zorunda kalıyor.

İstasyonu kullananlar, ani iniş ve basınç değişiklikleri nedeniyle kulaklarının tıkandığını öne sürüyor.



Asansöre binen yolcular ise 53 saniye gibi bir sürede, istasyona inebiliyor. Hongyancun İstasyonu'nun eşsiz tasarımı, zamanla burayı bir turistik cazibe merkezi haline getirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, bu ilginç ulaşım sistemini deneyimlemeden dönmek istemiyor.